Thomás Gutiérrez: “En River Plate a los jugadores colombianos nos ven con buenos ojos”

El joven defensor central sonó con fuerza la semana pasada tras picar el balón en la definición por penaltis de un juego entre River y Boca Juniors. Así va su proceso en el equipo 'millonario'.

Thomás Gutiérrez es el joven jugador colombiano que dio de qué hablar en Argentina y en las redes sociales. tras picar la pelota en una final en la cuarta división de las inferiores de River Plate preciamente frente a Boca Juniors, el histórico rival.

Publicidad

Lea también: Damir Ceter cambió de aires en Italia: es nuevo jugador del Chievo Verona

En diálogo con GolCaracol.com, el zaguero central habló de cómo han sido sus primeros seis meses en el elenco ‘millonario’, lo que ha mejorado, sus objetivos a corto y mediano plazo y de la influencia de los futbolistas de nuestro país en ‘la banda cruzada’ y de lo que generó su cobro desde los once pasos contra Boca Juniors.

Thomas Gutiérrez, con clase ⚽🇨🇴



Conocé al defensor de la Cuarta División campeona que mostró toda su calidad picando el penal en la final ante Boca ➡️ https://t.co/B04jhrJQ0O#Juveniles 🏆 pic.twitter.com/zB9Vdbqtzh — River Plate (@RiverPlate) July 1, 2019

Cabe resaltar que, Gutiérrez ha hecho parte y hasta ha sido capitán de las categorías inferiores de la Selección Colombia.

Publicidad

¿Cómo han sido estos meses de experiencia en River Plate?

“Voy muy bien gracias a Dios, pienso que voy de menos a más, las cosas se han ido revirtiendo de forma positiva, lo importante es seguir creciendo, aprendiendo. En River Plate estoy contento porque la calidad que hay es impresionante en todo sentido, da todo para mejorar. Estoy tranquilo y feliz con este momento”.

Publicidad

¿Qué le ha ayudado su tiempo en Argentina a mejorar en su posición como defensor?

“La intensidad, la concentración, hay que estar demasiado atento acá en el fútbol argentino, hay que ser agresivo e inteligente también, saber jugar con las personalidades de los delanteros”.

Vea acá: Iván Angulo, con posibilidades de ser incluido en la lista de Palmeiras para la Copa Libertadores

¿Qué es lo que más se le ha dificultado?

Publicidad

“La técnica, la velocidad. Pienso que no se juega con el ritmo de Colombia, acá es más rápido, jugadas más veloces, de más toques. El delantero te presiona más rápido, pero lo tengo más controlado hoy en día”.

¿Qué le piden dentro del campo de juego?

Publicidad

“Los entrenadores acá dan cierta libertad al jugador, con la forma de manejar tu juego, eso te da confianza y seguridad, pero acá se trabaja mucho sobre los conceptos, de aplicarlos bien e intentar cometer errores infantiles”.

¿Qué influencia tiene hoy en día, el pasado de varios futbolistas colombianos en River Plate?

“Gracias a Dios los colombianos han dejado una puerta abierta acá en River, acá a uno lo empiezan a ver con buenos ojos, a tratar de una buena manera. También los que están acá son formales, muy buenas personas, y eso llama la atención en Argentina”.

Además: ‘Cucho’ Hernández lo que tiene es mercado en España: lo buscan Mallorca, Betis y Espanyol

Publicidad

¿Cómo sintió la previa y el partido de final que disputo de River Plate contra Boca Juniors?

“Sea en la categoría que sea, ese partido se vive de una manera diferente, se prepara de una manera diferente, pero uno no se puede olvidar que hay que disfrutarlo”.

Publicidad

¿Cómo fue todo ese momento del penalti que dio de qué hablar en Argentina?

“Desde que llegué acá, en todas las prácticas he cobrado el penal así, picándola. En el entrenamiento antes del partido la piqué y el técnico me dijo que no, que cobrara serio, y cobré como él dijo y lo boté. Entonces en el partido decidí pegarle como siempre, estaba muy convencido en que iba a ser gol”

Luego del penalti ¿qué le dijeron sus compañeros?

“Me dijeron que estaba loco, que cómo iba a hacer eso (risas). Que les tenía el corazón en la mano a todos, ellos ya sabían, me decían "cuidado con lo que va a hacer"”.

Publicidad

Para no perderse: Top 10 de los mejores goles de la Copa América 2019: dos tantos de Colombia en la lista

¿Cómo tomó usted que ese gol se viralizara tanto?

Publicidad

“Obviamente eso trae la atención de la gente, pero estoy muy tranquilo, es algo sencillo, cuando lo pateé así no pensé que se iba a masificar de esa manera, solamente pensé en hacer lo que me divierte”.

¿En Argentina siempre lo han puesto a jugar de defensor central?

“Hubo un momento en el que el técnico en los entrenamientos me decía que cómo me sentía de volante cinco, porque uno estaba lesionado y otro expulsado, pero nunca me llegó a utilizar ahí en un partido. Sin embargo, en los entrenos si me ha puesto varias veces de cinco y de lateral izquierdo también”.

¿Cómo le fue en esas posiciones?

Publicidad

“De cinco muy bien, si llego a jugar en algún momento ahí, creo que sería bueno”

¿Qué se viene ahora para Thomás Gutiérrez?

Publicidad

“Estos meses son muy importantes para consolidarme en River, hacer las cosas bien, trabajar cada día mejor de lo que lo estoy haciendo, porque acá toca superarse a diario para poder competir con los ‘monstruos’ que juegan aquí”.