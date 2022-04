Tiago Poller, el jovencito que nació en Colombia y se destaca en la Selección de Alemania Sub-15

Nació en Apartadó, Antioquia, y desde muy niño fue adoptado por una familia en Alemania. Allí en el país europeo creció y resaltó por su gran calidad para el fútbol, a tal punto de convertirse en una de las promesas del Hoffenheim y además llamado a la Selección Sub-15 de dicho país. De hecho, según Juan Pedraza estará en los partidos de fogueo de mayo frente a Países Bajos. Ese es Tiago Poller, otro de los tantos talentos fugados de nuestro país.

"En Apartadó viví los primeros tres años de mi vida. Debido a cuestiones familiares, no me fue posible crecer con mi familia biológica. Fui asignado a una familia de acogida que me cuidó con mucho amor y cariño hasta que mis padres alemanes me adoptaron en 2010", relató el jovencito a 'Balón Latino' en una entrevista.

Publicidad

En los terrenos de juego en tierras alemanas ya llama la atención por ser un volante de buena técnica, con una dinámica importante y especial liderazgo, a tal punto de haber portado la cinta de capitán de dicho seleccionado europeo.

Tiago desde ya se ilusiona con escribir una historia en el fútbol. "Mi objetivo es convertirme en jugador profesional y jugar en la Bundesliga. Mi sueño es poder jugar algún día en un gran club de la Premier League. Me encanta el fútbol rápido que se juega allí", dijo en la misma entrevista.

Publicidad

Poller también se refirió a nuestro país y expresó que "tengo una maravillosa impresión del país y me encantaría visitarlo y viajar por Colombia en algún momento. Veo los partidos de la Selección Colombia".

Las referencias sobre Tiago Poller son las mejores y las expectativas que despierta en Alemania igualmente. Allí crece y se desarrolla un talento nacido en nuestro país, como tantos otros cuyas historias aún no son tan conocidas y visibles.

Publicidad