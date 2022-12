“Todo el mundo se va a China por dinero”: Adrián Ramos

En entrevista con el diario ‘Marca’, el delantero caucano no ocultó su intención de fichar por un equipo del balompié asiático y expresó sus ganas de regresar pronto al América de Cali.

En el Borussia Dortmund alemán no tenía continuidad, llegó la oferta del Chongqing Lifan y Ramos no dudó en aceptarla.

“Todo el mundo se va China por dinero. Los contratos que ofrecen no son normales. Cada uno tiene sus situaciones y hay que respetarlas. Yo he tomado la mía y estoy tranquilo”, aseveró el atacante de 31 años, en declaraciones recogidas por el diario ‘Marca’.

Ahora su presente está ligado al Granada español, que lucha por no perder la categoría.

“Soy delantero y espero marcar, pero el objetivo es trabajar para el equipo más allá de quién marque. Lo que necesitamos es sumar como sea”, expresó ‘Adriancho’, quien también contó cómo surgió su apodo.

“El papá de un compañero en Cali me empezó a llamar así. Cuando fui al Mundial Sub-17, de Finlandia, en el que fuimos cuartos y estaban Cesc y Silva, me dijeron si me quería poner Ramos, Adrián o qué. Dije ‘Adriancho’. Ya me empezaban a llamar así mis compañeros y me lo quedé”.

Además, el nacido en Santander de Quilichao no ocultó su amor por el América de Cali, escuadra con la que debutó en 2004 y fue campeón de la Liga cuatro años más tarde.

“Soy hincha. Y cuando vuelva a Colombia voy a jugar allí. Pero no será como me dice la gente para retirarme allí, será para competir. Cuando bajó lloré, porque cuando digo que soy hincha es en el sentido entero de la palabra”, confesó Ramos.