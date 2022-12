¡Todo solucionado! Roger Martínez vuelve a estar en los planes del técnico del América

A pesar de las diferencias entre el jugador colombiano y las directivas del club mexicano, cuando se hablaba de su salida de las ‘águilas’. El ‘Piojo’ Herrara dio una entrevista y señaló que el delantero está concentrado y a disposición.

Roger Martínez fue señalado en el América, de México, luego de que según señalaron en ese país, intentara forzar su salida del club. Sin embargo, a al fecha todo está solucionado y vuelve a estar en los planes del entrenador.

“Hablé con él, se fue pensando que había una oferta de Europa, pensando que lo íbamos a dejar ir cuando no había una concreta, sino que había un solo equipo de Italia que lo había pedido prestado, pero no lo íbamos a prestar. Es un jugador que tuvo un precio alto, por supuesto que no lo íbamos a prestar. Había una oferta del Inter de Miami”, dijo Miguel ‘Piojo’ Herrera en ‘Canal 6’.

Además, mencionó que en su charla con Martínez le hizo caer en cuenta que no estaba en un mal club, hablando de lo deportivo y lo económico, y que lo volverá a tener en cuenta cuando regreso el fútbol en México.

“No estaba concentrado cuando terminó eso, le dije no hay ninguna oferta métete a cumplir con América porque te paga y te paga bien. Te queremos con esa actitud de jugador importante. Hoy mismo le estamos exigiendo su entrega y determinación”, finalizó el ‘Piojo’ Herrera, en declaraciones recogidas por ‘Mediotempo’.

