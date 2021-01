Todos coinciden: “Frank Fabra tuvo su peor partido desde que llegó a Boca Juniors”

En el peor partido de Boca Juniors en la era de Miguel Ángel Russo, Frank Fabra fue el que terminó llevándose todas las críticas . El colombiano vio la roja después de una patada irresponsable a un rival.

“Un partido para olvidar. Displicente para marcar y también para jugar. Un error en la salida casi le cuesta un gol a Boca a los 30 segundos. Demasiado estático en sus movimientos, casi no pasó al ataque y dejó el equipo con diez (y 0-3 abajo), a los 10 minutos del ST por pisar a Marinho con total mala intención”, señaló el diario ‘Olé’ luego de calificarlo con 2 puntos.

Y es que después de la dolorosa derrota de Boca por 3-0 con Santos , Frank Fabra vivió una verdadera pesadilla. “Su peor partido desde que llegó a Boca. Desde el primer minuto, regaló una pelota y Santos pudo haber convertido. Pego en el palo. Sufrió a Marinho hasta que se hizo expulsar”, escribió ‘TyC Sports’.

Ambos medios coincidieron también a la hora de calificar con 4 puntos a Jorman Campuzano y Sebastián Villa, los otros colombianos que estuvieron en cancha. Edwin Cardona vio la derrota desde el banco de suplentes .

“Campuzano fue otro que estuvo muy lejos de su nivel , aunque condicionado por la parte física. Apenas recuperado tras la lesión en el superclásico, no estaba fresco y le pesó el ritmo y la intensidad del partido. Desordenado, Boca terminó sufriendo en su nombre muchos de los problemas físicos con los que llegó al final de esta Copa”, afirmó ‘Olé’.

Sobre Villa , los medios aseguraron que también tuvo un “flojo partido. Sus compañeros no lo buscaron y entró poco en acción. No prevaleció en sus pocas participaciones como en otros partidos. La carta más importante en ataque, no tuvo su noche. Apagado, desconectado, no fue nunca la llave del equipo para desequilibrar a campo abierto. Boca necesitaba más de él para lastimar”.

