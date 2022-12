Tommy Tobar, el exjugador de Millonarios que anhela ser el goleador del fútbol venezolano

El ariete colombiano dijo que anhela ser el goleador del fútbol venezolano, en el que ya marcó 20 dianas la temporada pasada con la camiseta del Carabobo.

"Quiero salir goleador, el año pasado se me escapó por poco, pero creo que mejorando la cantidad de goles que hice voy a estar en lo más alto de la tabla", dijo Tobar en una entrevista concedida al programa ‘Conexión Goleadora’, de la emisora ‘Deportiva 1300 AM’.

El domingo anterior, el delantero de 31 años anotó un doblete para guiar el triunfo a domicilio de su equipo por 0-2 ante el Zamora, y se colocó por detrás de los locales Danny Pérez (Zamora) y Óscar Rojas (Portuguesa) en la tabla de goleadores, líderes con tres.

Tobar también reveló que rechazó "un par de ofertas" para volver al fútbol de su país, porque se siente "cómodo" en el Carabobo.

"Las rechacé por quedarme acá, me siento cómodo, la gente me ha acogido muy bien y no había problema en renovar", explicó.

También comparó las formas de dirigir del ex entrenador del Carabobo, el boliviano Julio César Baldivieso, y el actual timonel, su compatriota Wilson Gutiérrez.

"El profe pide que tengamos mucho más la pelota, en cambio Baldivieso era mucho más vertical, buscaba que el equipo fuera al frente más rápido", señaló.

La pasada temporada, Tobar ayudó al Carabobo a alcanzar las semifinales del Torneo Clausura 2017 y a clasificarse a la fase previa de la Copa Libertadores, en la que el equipo Granate cayó goleado por 6-1 en su llave ante el paraguayo Guaraní.

"Ya pasamos la página", dijo al respecto el oriundo de la Isla San Andrés, que en su país jugó en Pumas de la B, Millonarios, Cúcuta, Cortuluá, Bucaramanga y Patriotas, entre otros.