TOP 11: de los mejores futbolistas colombianos del exterior en el 2017

Aunque para algunas de las principales figuras de la Selección Colombia como David Ospina y James Rodríguez, el año no fue muy positivo, para otros significó su regreso o su trampolín hacia la cúspide del fútbol internacional.

El 2017 significó para la Selección Colombia el año de la clasificación al sexto Mundial de Fútbol de su historia. La ‘Tricolor’ estará en Rusia 2018, después de conseguir el cuarto lugar en la competitiva Eliminatoria suramericana.

Para ello hubo algunos futbolistas que se destacaron tanto a nivel individual como colectivo. A pesar del buen remate de año que ha tenido James Rodríguez, la primera mitad del 2017 no fue la esperada con un Real Madrid que no le ofreció continuidad.

Al contrario, con Radamel Falcao García como referente, Yerry Mina y Dávinson Sánchez como promesas, que responden ante las exigencias, y algunas sorpresas, estos son los futbolistas colombianos que se destacaron en el 2017:

Yerry Mina

El defensor colombiano del Palmeiras tuvo una complicada lesión que lo dejó buena parte del 2017 por fuera de las canchas, sin embargo, eso no hizo que el ex Santa Fe no consiguiera ser portada en Brasil, España y Colombia por su talento, sus goles y los rumores que lo tienen cerca del Barcelona. Mina, de 23 años, jugó 36 partidos con Palmeiras y la Selección Colombia y anotó cinco goles, en todo el 2017.

Dávinson Sánchez

En el 2017 Sánchez alcanzó la cúspide del reconocimiento de su talento con el Ajax y fue transferido al Tottenham de la Premier League. No existen dudas sobre las capacidades defensivas del ex Atlético Nacional y a sus 21 años es considerado uno de los defensores con mejor proyección para el futuro. Sánchez jugó 48 partidos con Ajax, Tottenham y la Selección Colombia y marcó cuatro goles.

Frank Fabra

El 2017 no empezó de la mejor forma para él. En Boca Juniors era cuestionada su presencia en el equipo y en la Selección Colombia había perdido la titularidad. Sin embargo, Guillermo Barros Schelotto y José Pékerman apostaron en su talento y con mucho trabajo termina el año como uno de los mejores lateral izquierdos del continente americano. Fabra a sus 26 años jugó en el año 30 partidos, anotando dos goles.

Jefferson Lerma

Consiguió el ascenso a la primera división con Levante y desde ese entonces ha estado siempre bajo la órbita de José Pékerman y de la Selección Colombia. Hoy en día lo colocan en los planes del Valencia. Lerma, de 23 años, jugó en el año 29 partidos.

Wilmar Barrios

Se consagró en Boca Juniors, lo tildaron incluso como el mejor extranjero del conjunto argentino y se ganó la confianza de José Pékerman para estar con la Selección Colombia. Barrios, de 24 años, disputó en el año 35 partidos y marcó un gol.

Edwin Cardona

Polémico, pero talentoso, este ha sido el resumen de la carrera del volante de 25 años. Cierra el año con una sanción de la FIFA por cinco partidos suspendidos en juegos amistosos de la Selección Colombia, pero con altísimo nivel competitivo. Se convirtió en el apoyo de James Rodríguez en la Selección Colombia e ilusiona a los aficionados de Boca con el 10 de Riquelme en la espalda. En el 2017 jugó 43 partidos y anotó 13 goles con Monterrey y Boca Juniors.

Giovanni Moreno

En el 2017 recuperó su posición en la Selección Colombia. Es capitán y figura del Shanghai Shenhua, campeón de la Copa de China y constantemente nombrado por los medios locales como posible fichaje para el fútbol colombiano. El volante de 31 años tiene como objetivo principal jugar el Mundial de Rusia 2018 y en este año disputó 33 partidos con Shanghai y Colombia y marcó 15 goles.

Avilés Hurtado

La rompió con Xolos de Tijuana, fue goleador del fútbol mexicano, llegó a Monterrey, continuó marcando la diferencia y fue convocado a la Selección Colombia. El delantero de 30 años es hoy por hoy uno de los artilleros más letales del continente. En el 2017 jugó 55 partidos y anotó 25 goles.

Alfredo Morelos

Anotó 11 goles en 12 partidos con Helsinki en la liga de Finlandia y se ganó la transferencia al Glasgow Rangers, uno de los equipos más tradicionales del fútbol escocés. A sus 21 años es una promesa para el futuro de la delantera de la Selección Colombia en el 2017 marcó en total 27 goles en 42 partidos.

Duván Zapata

El 2017 fue su año de consagración. Ya había hecho buenas presentaciones en el fútbol italiano, pero sus 11 goles con Udinese y Sampdoria le abrieron las puertas en la Selección Colombia, con la que fue clave al final de la Eliminatoria rumbo a Rusia 2018. A sus 26 años se ilusiona con jugar el Mundial y seguir creciendo a nivel internacional.

Falcao García

Si hay un jugador colombiano que marcó la diferencia en el 2017, este no es otro que el ‘Tigre’. Se recuperó de sus lesiones, volvió a tener confianza y continuidad y los goles llegaron naturalmente. 37 goles en 54 partidos lo dejaron como el décimo mejor delantero del fútbol europeo y entre los 100 futbolistas más destacados según ‘The Guardian’. Falcao ha vuelto y está listo para el Mundial de Rusia 2018.