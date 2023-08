Top 5: los mejores goles de Luis Díaz en su carrera deportiva

Es imposible no deleitarse ante la magia de Luis Díaz, ya sea en sus gambetas, pases o goles y este sábado no fue la excepción. El guajiro volvió a dejar a todos los aficionados del deporte con la boca abierta, luego del gol de 'chalaca' que convirtió con el Liverpool en la segunda jornada de la Premier League.

Fue tanto así, que el nacido en Barrancas ha sido tendencia en las redes sociales tras la tremenda 'volea' que le dio a su equipo el empate transitorio en el primer tiempo del compromiso. Y es que los fanáticos no han parado de elogiar al colombiano. "ESTÁS LOCOOOO 'LUCHITO'. Luis Díaz sigue rompiéndola en la Premier League, el colombiano marcó esta joya", fue una de las reacciones que se leyó en la plataforma X.

Por eso, hoy en Gol Caracol decidimos hacer un recuento del Top-5 de los mejores goles de Luis Díaz en su carrera deportiva:

1. Luis Díaz y su golazo de chilena en Porto vs Santa Clara

Este tremendo golazo de chilena de Luis Diaz fue el 28 de noviembre de 2020, cuando el Porto de Portugal se enfrentaba en condición visitante frente al Santa Clara. El marcador iba 0-0, en el primer tiempo, sin embargo en tiempo de reposición y tras un pase del extremo Jesús Corona, el guajiro recibió la pelota y no dudo en elevarse para convertir uno de los goles del partido, por medio de una chilena.

2. Luis Díaz y su golazo de chalaca contra Brasil

Este ha sido uno de los goles de Luis Díaz más queridos de los colombianos, pues fue en el partido por Copa América 2021 contra Brasil, en el cierre de la penúltima jornada del Grupo B. Tras un pase de Juan Guillermo Cuadrado, desde la banda derecha, el nacido en Barrancas, en un intento de chilena anotó un golazo que le permitió al conjunto tricolor ilusionarse e irse en ventaja por varios minutos en el compromiso.

3. Luis Díaz y su golazo contra el Crystal Palace en la temporada 2022/23

Y es que Luis Díaz siempre se ha caracterizado por 'echarse' sus equipos al hombro cuando las cosas no andan bien, pues en este partido no fue la excepción. Se disputaba una jornada más de la Premier League y el equipo de Liverpool iba en desventaja contra el Crystal Palace, no obstante, el colombiano, quien recibió un pase en la banda, empezó a gambetear y dejar varios de sus rivales en el camino, luego sacó un 'latigazo' desde fuera del área, el cual le dio el empate a los dirigidos por Jürgen Klopp. Cabe resaltar, que este gol fue nominado a mejor tanto de la temporada.

4. Luis Díaz y su golazo contra el Manchester City

Este golazo fue en la derrota 3-1 del Porto de Portugal contra el Manchester City por la Champions League. En esta ocasión, el 'cafetero' quien, luego de una diagonal dejó a todos los jugadores del club inglés en el camino, sacó un tremendo remate que hizo que el arquero brasileño Ederson quedará tirado en el piso.

5. Luis Díaz y su golazo de 'chalaca' contra el Bournemouth

Finalmente, llegamos al golazo que el guajiro anotó en la segunda fecha de la Premier League 2023/24. Luego que el Bournemouth se fuera en ventaja en los primeros minutos del partido, Luis Díaz hizo espectacular gol de 'chalaca' que hizo que todos los aficionados gritaran y celebraran la anotación del colombiano.