Tras ocho meses, Francisco Meza volvió a jugar con Tigres de México

El zaguero central colombiano volvió a la acción este fin de semana, disputando minutos para el equipo Sub-20 ‘felino’, en el que fue capitán y su club empató 2-2 contra Pumas, de la misma categoría.

Luego del compromiso en el que rompió su sequía de fútbol, el defensa colombiano Francisco Meza habló para la oficina de comunicaciones de Tigres, sobre su futuro y sus pretensiones con el equipo regiomontano.

Publicidad

“La verdad que yo me siento bien, me siento con ganas de sumar minutos, ya el cuerpo técnico es el que decide si sigo jugando en la Sub 20 o puedo tener la posibilidad de tener algunos minutos en el equipo de primera”. Fueron las palabras del jugador barranquillero.

Vea acá: Carlos Bacca estará por fuera de las canchas entre 4 y 6 semanas por lesión

Añadió también: “Me sentí muy bien, muy seguro de lo que se hizo en toda la recuperación, gracias a Dios que me sentí muy fuerte, con todas mis capacidades y esperar el seguir teniendo minutos, poder tener ritmo para poder competir en el primer equipo”.

Fueron ocho largos meses en los que Meza Palma no pudo jugar debido a la ruptura de ligamento de su rodilla derecha, motivo por el cual sentenció: “Estaba muy tranquilo, había tenido la experiencia también de lo que fue mi rodilla izquierda. Seguro de lo que fue mi trabajo en mi recuperación que es lo que te va a dar esa fortaleza en el terreno de juego y creo que por ahí las cosas me salieron muy bien”.

Publicidad

El defensor central espera militar más minutos, pero con el equipo profesional. Cuando se lesionó, él era una de las fichas fijas en la zaga defensiva de elenco de Monterrey.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados