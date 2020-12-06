Udinese vs Atalanta EN VIVO: Luis Muriel y Duván Zapata, titulares en la visita

Estos son los jugadores del Udinese
Gli 1⃣1⃣ in campo contro l' #Atalanta 👊#UdineseAtalanta #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/1waq7yQ4ba— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 6, 2020
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Gli 1⃣1⃣ in campo contro l' #Atalanta 👊#UdineseAtalanta #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/1waq7yQ4ba— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 6, 2020
👥 Scendiamo in campo così!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 6, 2020
👊 Our #StartingXI to face Udinese!
Presented by @Plus500#UdineseAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/zvjKQfB1S0