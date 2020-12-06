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Inicio  /  Colombianos en el exterior

Udinese vs Atalanta EN VIVO: Luis Muriel y Duván Zapata, titulares en la visita

Este domingo, el equipo de los colombianos esperará retomar ese gran nivel que brindó en la temporada anterior.

@Golcaracol
Actualizado diciembre 06, 2020 08:35 AM
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