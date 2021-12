Un autogol bastó para que David Ospina y Nápoles volvieran a perder como locales: 0-1 contra Spezia

Como es habitual, David Ospina estuvo bajo los tres palos del Nápoles. Sin embargo, en esta ocasión, el desenlace no fue el mejor. Y es que, con un gol en contra de Juan Jesus, su equipo perdió 0-1 frente al Spezia, en la Liga italiana.

El partido fue dominado completamente por el cuadro dirigido por Luciano Spalletti. De hecho, les anularon dos goles; uno de ellos por fuera de lugar y el otro por una falta previa, demostrando su superioridad de principio a fin.

Sin embargo, como el fútbol no es de justicias, sino de quien hace los goles, la visita tuvo un toque de suerte y se llevó la victoria, dando un batacazo en el estadio Diego Armando Maradona, por la jornada número 19.

Cuando transcurría el minuto 37, Spezia levantó un balón de pelota quieta. En ese momento, por el afán de despejar el balón, Juan Jesus cabeceó hacia atrás, descolocó al guardameta colombiano y sentenció el 0-1 definitivo.

En dicha acción, David Ospina no tuvo ninguna responsabilidad, incluso intentó reaccionar, voló y, por poco, evita el tanto. No obstante, su estirada no fue suficiente y firmaron una nueva y dorolora derrota en la Serie A.

El panorama no es alentador para Nápoles, que sumó su tercera caída consecutiva en condición de local. Además, se ubica en la tercera posición, con 39 puntos, a siete del líder, Inter de Milán.

Ahora, el próximo reto del club del portero colombiano será hasta el próximo 6 de enero, luego de un merecido descanso, frente a la Juventus, a las 2:45 de la tarde, hora de Colombia.