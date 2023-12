Un club importante de Brasil le tocó a la puerta de Rafael Santos Borré

Pese a que parecía que el futuro de Rafael Santos Borré ya no sería más un tema de conversación, luego de su llegada hace unos meses al Werder Bremen; el destino deportivo del artillero de la Selección Colombia vuelve a estar en duda y, según la prensa internacional, en suelo brasileño hay indicios de una posible llegada.

Así lo dio a conocer el medio 'Globo Esporte', el cual asegura que aún no se descarta el arribo del colombiano a Internacional de Porto Alegre. "Las negociaciones están en curso . El 'colorado' trata la operación como "compleja" por la situación contractual y la necesidad de llegar a un acuerdo en tres frentes: Frankfurt (propietario de los derechos), Werder Bremen (equipo actual) y jugador. Los líderes son cautelosos y predican la paciencia", dijo el portal deportivo.

No obstante, en 'Globo Esporte' no son del todo positivos, pues el panorama se ve 'opaco' para la llegada de Santos Borré: "En contacto con ge, una fuente del club se muestra "poco" optimista y ve "pequeñas posibilidades" de éxito, aunque no descarta un cambio de expectativas a partir de enero".

Y es que uno de los temas que ha parado las negociaciones, es, aparentemente, el hecho de la revelación de información privada de la negociación a los medios. "Un punto ha generado malestar en las oficinas del Beira-Rio. Hay informes de que una de las partes involucradas en el negocio estaba filtrando detalles a la prensa, lo que supuestamente traería adversidades y alertaría a los competidores en la búsqueda de Borré", sentenció el medio brasileño.

¿Qué ha dicho Rafael Santos Borré?

Rafael Santos Borré, celebrando el gol contra Paraguay. Foto: AFP

Si bien el 'cafetero' no ha dado mayores declaraciones de un posible cambio de equipo, en días pasados, el delantero aseguró al portal web del Werder Bremen estar contento en el conjunto alemán. " Mi familia se reunió conmigo en Bremen. Estoy muy feliz, sobre todo teniendo en cuenta que también soy padre por segunda vez. Quiero hacer aún más por el club y marcar tantos goles como sea posible", comentó el jugador de la Selección Colombia.

Por el momento, Rafael Santos Borré "tiene contrato indefinido con el Frankfurt hasta mediados de 2025 y está cedido en el Werder Bremen hasta junio de 2024", dijo 'Globo Esporte'.

