¡Un colombiano para el 'timao'! Juan David Torres fichó por Corinthians, de Brasil

El joven mediocampista fue anunciado este lunes por el siete veces campeón de Brasil. Llega procedente de Banfield y tendrá una cláusula de 15 millones de dólares.

Corinthians le apostó al futuro y anunció la contratación del barranquillero Juan David Torres. El volante de 18 llega al 'timao' tras destacar con su talento en el equipo Banfield, de Argentina.

Apodado 'el niño maravilla', Torres ha estado en dos microciclos de la Selección Colombia Sub-17 y no tiene 'pelos en la lengua' para aspirar a grandes cosas.

“Me siento muy contento por llegar al club más grande de Brasil, espero dar lo mejor de mí para poder triunfar acá. Soy alguien que está luchando por sus sueños, que son llegar a ser jugador del fútbol profesional, ganar un Balón de Oro y ser campeón con la Selección Colombia”, dijo el jugador en una entrevista para 'Blu Radio'.

Asimismo, confesó cuáles son sus referentes dentro del mundo del fútbol. “Mi mente está jugar en Europa. No me gusta que me comparen, quiero hacer mi carrera, pero sí veo jugadores como Iniesta, Messi y Neymar”, dijo la joven promesa.

La nueva 'joya' del fútbol colombiano tendrá una cláusula de recisión de 15 millones de euros, lo cual indica las expectativas que tiene el club brasileño en él.

