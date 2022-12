Un dolor de cabeza que no para: James y Marcelo, los que más se han lesionado en el Real Madrid

En total son 16 jugadores que el técnico Zinedine Zidane ha perdido por molestias físicas. Los últimos fueron justamente el lateral brasileño, Eden Hazard, y Gareth Bale quienes están en duda para el clásico frente a Barcelona.

Las lesiones han sido el constante dolor de cabeza del Real Madrid, durante esta temporada. En total son hasta el momento 29 molestias físicas que han presentado 16 jugadores. James Rodríguez y Marcelo, con cuatro, son los futbolistas que más han estado en la enfermería.

Publicidad

El mediocampista colombiano tuvo su primera lesión el pasado 26 de agosto, tras una lesión en el soleo. Luego el 30 de septiembre recibió un golpe en la rodilla, el 22 de octubre sufrió molestias musculares y en estos momentos se recupera de un esguince ligamento interno. Sumando esto, ha estado 72 días de baja.

Gamero, cumplidor, tranquilo y ‘despelucado’: los recuerdos de sus excompañeros en Millonarios

Misma cantidad de lesiones sufrida por el lateral izquierdo, Marcelo, quien ha estado 52 días por fuera de las canchas.

"No quiero a ninguno fuera del equipo por lesión. Son bajas importantes, pero no podemos hacer nada, hay otros jugadores y tenemos que pensar que estamos bien y seguir con los que están para el partido de mañana", afirmó este viernes Zinedine Zidane, en rueda de prensa.

Publicidad

Los únicos futbolistas que no ha pasado por la enfermería son Areola, Carvajal, Militao, Ramos, Varane, Odriozola, Casemiro, Benzema, Mariano y Vinicius.

Uno de los últimos fueron Eden Hazard, y Gareth Bale. El belga sufrió una microfisura incompleta perimaleolar y ya no jugará en 2019, por lo que su ausencia en el clásico del Camp Nou es segura, en un momento en el que Zidane destacó estaba "demostrando su calidad".

Publicidad

Dayro Moreno quiere volver a Europa: aseguran que fue ofrecido al Espanyol

"Es una muy mala noticia porque es un jugador que ha demostrado en los últimos partidos lo importante que es y que lo va a ser en el futuro de nuestro equipo", reconoció el estratega del Real Madrid.

Sobre la lesión del galés, Zidane explicó que ya trabaja sobre el césped, pero fuera del grupo. No estará ante el Espanyol y en principio no se le forzará ante el Brujas en Liga de Campeones al no haber ya nada en juego.

"Se produce en el partido del Alavés porque luego hemos tenido dos días y medio, pero a la vuelta se resentía de molestias. Por eso no ha entrenado toda la semana con nosotros, hoy ha hecho un poco pero no podía entrenar con normalidad", sentenció.

Publicidad