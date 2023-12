Duván Zapata hasta las lágrimas: el mensaje que envió a su exclub, tras doblete con el Torino

Duván Zapata fue la gran figura del Torino que se impuso de forma contundente 3-0 al Atalanta el lunes anterior en juego de la Serie A. El delantero colombiano tuvo un partido brillante, una actuación épica precisamente contra su exquipo, 'el Toro' marcó doblete y se fue aplaudido por su gran desempeño.

Las anotaciones del artillero de nuestro país llegaron a los minutos 22 y al 90+5 para toda la euforia de los hinchas del Torino, y por supuesto, para la felicidad de Duván Zapata, quien en el elenco de la ciudad de Turín se siente más que cómodo y agradeció al club por apoyarlo y respaldarlo desde que llegó.

Tras su impresionante actuación frente al Atalanta, Duván se mostró bastante conmovido, hasta el punto que se le salieron las lágrimas. Las cámaras de televisión captaron dicho momento antes de que el delantero, de 32 años, tuviera su intervención con los dueños de la transmisión del partido de la Serie A.

En medio de su breve charla, el delantero colombiano agradeció al Torino, a sus compañeros y todos los hinchas por hacerlo sentir más que bien, y aunque no lo dijo de forma directa, le envió un mensaje a su exclub, el Atalanta, y a su entrenador Gian Pierno Gasperini.

Publicidad

"Todos aquí, desde que llegué, me han hecho sentir importante. Hubo cosas internas donde estuve antes (en Atalanta), en los últimos días del mercado de fichajes. El club no me dio el valor que merecía, aquí en cambio me recibieron inmediatamente de lo mejor; incluso en estos tiempos difíciles, y los estoy superando", sostuvo un Duván Zapata con los sentimientos a flor de piel.

Aquí las declaraciones de Duván Zapata, tras su doblete con el Torino:

El Torino ganó ayer 3-0 a Atalanta. El delantero colombiano Duván Zapata (ex Atalanta) anotó dos tantos. Al acabar el partido rompió a llorar. pic.twitter.com/VY4KLl1F3P — Sphera Sports (@SpheraSports) December 5, 2023

Publicidad

El desempeño de Duván Zapata desde las estadísticas

Según 'Sofa Score', los números del exAmérica de Cali contra el Atalanta fueron bastante buenos. Su puntuación final fue de 8.3. Además de marcar los dos goles, Duván Zapata tuvo un pase clave y completó un regate de dos; lo productivo es que tuvo dos tiros al arco y los dos terminaron en el fondo de la red.

¿Cómo va el Torino en la Serie A?

El equipo en el que milita el delantero colombiano se ubica en la décima casilla con 19 puntos, tras 14 jornadas disputadas. En la próxima fecha, el Torino se enfrentará al Frosinone este domingo 10 de diciembre, a partir de las 6:30 de la mañana, en horario de Colombia. En dicho encuentro se espera la presencia en el campo de Duván Zapata.