Un exBoca Juniors le dio con toda a Sebastián Villa: "No debería estar jugando en el club"

En la liga argentina ya han transcurrido 4 fechas y Boca Juniors poco a poco ha ido tomando confianza en su juego con miras a repetir el título que consiguió el año pasado. Sebastián Villa , que fue clave para levantar dicho trofeo, no se ha encontrado en este 2023 y para 'colmo de males' fue duramente criticado este miércoles por Hugo Perotti, exjugador del conjunto 'azul y oro'.

Tres partidos, cero goles y una tarjeta roja, en eso se resume el inicio de temporada de Sebastián Villa, colombiano que juega hace unos años en Boca, pero que por ahora no pasa por su mejor momento. Para Hugo Perotti, exfutbolista del 'xeneize', el extremo ya no debería hacer parte del equipo, pues fue muy crítico: "A mí eso me pesa más que todo y no puedo ser objetivo porque cuando vos te querés ir del club no me importa más lo que pueda rendir dentro del campo de juego. Y si encima no rendís, más todavía quiero que salgas", manifestó en un programa radial en Argentina.

Sin embargo, eso no fue lo único que le molestó a Perotti, ya que aludió a la grandeza del equipo, ya que "la camiseta de Boca merece respeto, orgullo, dignidad, amor propio y sacar la cara como han hecho los chicos en los momentos más feos de los equipos de Boca en su historia. Cuando venís de afuera, no fuiste nadie y Boca te abrió la puerta, te albergó, te cuidó y pagás de esa manera, me parece muy injusto".

Si bien el colombiano muchas veces ha sido catalogado como el futbolista que más genere peligro y es el más incisivo en el ataque de Boca, para Perotti no debería ser inicialista en la alineación: "No soy partidario de ser dependiente de Villa porque no me inspira la confianza del definidor de partidos, la prueba está en que Luca Langoni tiene más goles en 10 partidos. No es tan determinante como pareciera que es. Yo prescindiría de Villa, sí podría ser una alternativa", sentenció.

Por último, el exfutbolista insistió en que la clave de la ofensiva 'xeneize' es Langoni, canterano del club, puesto según el ha marcado mayor diferencia: "A mí no me caben dudas de que Boca juega mejor sin Villa, pero son puntos de vista y Hugo Ibarra es el que decide. Los números avalan lo que uno dice, ha hecho goles de tiro libre o de penalti pero no fue el caso de Langoni que en 12 partidos hizo ocho goles. Eso hay que aprovecharlo", complementó.