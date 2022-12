Un fin de semana apenas aceptable para los jugadores base de la Selección Colombia

Los nuestros volvieron a ser protagonistas en las ligas del mundo y acá les presentamos un resumen de sus actuaciones.

Los jugadores de la Selección Colombia que se perfilan para estar en la Copa América de Brasil 2019 tuvieron acción este fin de semana con sus equipos, en las principales ligas del mundo.

Así, el más destacado fue James Rodríguez, quien ingresó con Bayern Múnich en el segundo tiempo, tuvo una opción clara para marcar, pero 15 minutos después debió abandonar la cancha por una molestia en uno de los gemelos.

Este lunes, el turno es para dos goleadores de raza en la liga de Italia, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata, que estarán con Fiorentina y Atalante, respectivamente. Mientras que el capitán de la Selección, Falcao García, jugará hasta el próximo miércoles con el Mónaco.

Arqueros

Camilo Vargas: tapó los 90 minutos en la victoria 2-1 del Deportivo Cali frente a Rionegro.

Álvaro Montero: fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo 0-2 del Tolima Sobre el Cúcuta Deportivo.

Mauricio Arboleda: No jugó este fin de semana. El partido Banfield vs. Talleres de Córdoba, en Copa Argentina, no tiene fecha aún.

Defensas

Dávinson Sánchez: fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota 0-1 del Tottenham sobre West Ham

Jeison Murillo: fue convocado para el juego Barcelona vs. Levante, pero no fue ni al banco de suplentes. Sin embargo, celebró con sus compañeros el título de la Liga de España.

Luis Manuel Orejuela: fue suplente en la derrota 3-1 de Cruzeiro contra Flamengo, en la Serie A.

William Tesillo: fue titular y jugó los 90 minutos en la derrota 2-1 de León con Chivas de Guadalajara.

Helibelton Palacios: fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo 2-0 de Nacional, en el clásico frente al América de Cali.

Deiver Machado: fue titular y jugó los 90 minutos en el triunfo 2-0 de Nacional, en el clásico frente al América de Cali.

Cristian Alexis Borja: reapareció después de una lesión que lo dejó por fuera en dos partidos. El pasado sábado, Borja entro en el minuto 65 del compromiso que ganó su equipo, Sporting de Lisboa, 2-0 sobre Vitoria Guimaraes.

Yerry Mina: volvió a los entrenamientos con el Everton, la semana pasada, luego de la lesión que sufrió el pasado 26 de marzo en el partido entre Colombia y Corea del Sur. Sin embargo, no fue convocado para el partido de este fin de semana frente al Crystal Palace (0-0).

Vea acá: Regreso con triunfo para Jorman Campuzano en Boca Juniors: 1-2 sobre Godoy Cruz

Volantes

Mateus Uribe: ingresó en el minuto 65 por su compatriota Andrés Ibargüen, en el triunfo 1-0 del América de México sobre Santos Laguna.

James Rodríguez: ingresó en el minuto 57 y le dio otra cara al Bayern Múnich, pero 15 minutos después debió abandonar la cancha, debido a una dolencia en el gemelo.

Sebastián Villa: fue suplente en la victoria de Boca Juniors 2-1 sobre Godoy Cruz, en la Copa de la Superliga.

Wilmar Barrios: no fue convocado por el Zenit para el juego de este domingo frente a Krylya, que terminó 4-2 a favor de su equipo.

Jefferson Lerma: fue titular y jugó los 90 minutos en el empate 3-3 de su equipo Bournemouth con Southampton

Luis Díaz: ingresó en el segundo tiempo del partido que su equipo, Junior, perdió 2-0 con Millonarios, en la Liga Águila.

Lea también: Olympique de Marsella, interesado en Alfredo Morelos para que reemplace a Mario Balotelli

Delanteros

Duván Zapata: Atalanta vs. Udinese (12:00 del día) ESPN – lunes 29 de abril.

Radamel Falcao García: Rennes vs. Mónaco (2:00 p.m.) – miércoles 1 de mayo.

Alfredo Morelos: no jugó este domingo en el triunfo 2-0 de Rangers sobre Aberdeen, en la Liga de Escocia.

Yimmi Chará: fue titular y jugó 78 minutos en el triunfo 2-1 del Atlético Mineiro sobre Avaí, en la Serie A de Brasil.

Luis Fernando Muriel: Fiorentina vs. Sassuolo (2:00 p.m.) ESPN – lunes 29 de abril.

