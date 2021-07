Un grande de River Plate salió en defensa de Jorge Carrascal: así habló Andrés D'Alessandro

Andrés D'Alessandro, volante argentino con gran paso por River Plate, se refirió al creativo Jorge Carrascal, quien al igual que el 'Cabezón', portó la '10' en el club 'millonario'.

D'Alessandro fue histórico y dejó huella en River Plate. De hecho, alzó varias ligas y copas argentinas. Además, conquistó una Recopa Sudamericana con el club de la banda cruzada.

En diálogo con 'Como Te Va', el mediocampista salió en defensa del colombiano Jorge Carrascal, quien ha sido criticado en el último tiempo por su nivel deportivo y por portar la'10', emblemático número en la historia del elenco argentino.

"Marcelo es el que decide y quién mejor que él que ya la usó y que sabe bien cómo es el tema de la camiseta que usaron jugadores emblemáticos y máximos ídolos del club. La '10' de River es pesada, pero también le sacaría el peso. En el caso de Carrascal, lo dejaría tranquilo, que juegue y que piense que tiene la 47, la 48, la 70... Si no, le metemos un peso", sentenció D'Alessandro.

"No hay que apresurarlo. Es joven y jugar en River no es fácil. La casaca de River es pesadísima, no sólo la 10, pero tiene un jefe que va a saber llevarlo de la mejor manera. Cuando existe una base importante y un equipo consolidado con jugadores de experiencia que ayudan a los más jóvenes como Leo (Ponzio) y Joni (Maidana), los jugadores se sienten más cómodos. En algún momento se va a soltar y mostrar todo lo que sabe", defendió el experimentado mediocampista al colombiano Jorge Carrascal.