Un juego para el olvido de Everton y de James Rodríguez: derrota 2-0 con el Fulham, por Premier

Everton tuvo una de esas noches en las que nada le salió, James Rodríguez y todos sus compañeros estuvieron con un bajo nivel y un Fulham ordenador los hizo ver mal.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti recibieron a un equipo que no ganaba hace 12 fechas por Premier League, el resultado parecía fácil de lograr, pero el rival mostró una faceta de elenco fuerte y equilibrado.

James, por su parte, no pudo brillar en los 66 minutos partidos que estuvo en el campo de juego. Estuvo alejado de la pelota, el marcaje sobre él no dejó que lo buscaran mucho sus compañeros y no tuvo ninguna acción de ataque creada.

De hecho, la única buena del Everton en el primer tiempo fue al 33’, cuando Rodríguez Rubio recuperó una pelota deslizándose en el piso y que agarró Coleman, quien fue al ataque solo, remató de fuera del área y pegó en el palo.

Al minuto 66 le acabaron la participación en el partido a James, luego de que le entraran con fuerza Adarabioyo y Reed, quienes dejaron lesionado al futbolista cucuteño, quien intentó seguir pero al final tuvo que ser sustituido para que ingresara Bernard.

En el segundo tiempo y con un Fulham que mereció más el gol en la primera parte, llegarían las anotaciones de la figura del encuentro: Josh Maja.

Publicidad

Los dos tantos fueron del joven delantero nigeriano, quien se reportó en el marcador al minuto 48 y 65, para así darle los tres puntos a su equipo, que necesitado sí estaba.