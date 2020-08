Un jugador más completo: así tilda Wilmar Barrios su evolución en el fútbol europeo

El volante colombiano Wilmar Barrios se ha convertido en una pieza importante del Zenit de San Petersburgo en la consecución de la Liga Premier de Rusia y de la Copa del mismo país en esta temporada. Desde que llegó al equipo ruso, en enero de 2019, ha sido inamovible en el equipo dirigido por Sergei Semak.

Duván Zapata y los números que lo respaldan como figura de la Serie A y del fútbol europeo

De hecho, por sus brillantes presentaciones, Barrios fue entrevistado en el portal oficial del Zenit y se mostró satisfecho por lo conseguido en su temporada y media en el balompié europeo "Estoy muy contento de estar aquí con este club y desde mi primer día aquí hasta ahora, he disfrutado del juego que jugamos y de ser parte del equipo. En cada partido intentaré mejorar y espero seguir como hasta ahora. Cualquier jugador profesional siempre quiere más victorias y ahora nos preparamos para competir por la Supercopa de Rusia".

"Soy como todo jugador que sueña con títulos y trofeos y estoy muy contento de formar parte de este gran éxito. Creo que contribuí a las victorias con mi dedicación y amor por el juego. Ahora todos mis pensamientos están en la Supercopa, pero nos enfrentamos a un equipo duro y esperamos no perder la oportunidad de ganar más trofeos", continuó el cartagenero en referencia al duelo de su equipo contra el Lokomotiv de Moscú.

Sobre la influencia del técnico Sergei Semak, Barrios admitió su admiración hacía él y acerca de la libertad que le ha dado dentro de la cancha "Estoy muy contento de trabajar con Sergei Semak, me ha dado libertad en el campo para que pueda involucrarme en los ataques del equipo y apoyarlos desde el fondo. Estos nuevos desafíos han sido de gran beneficio para mí como jugador".

Así están las apuestas para definir este jueves al nuevo presidente de la Dimayor

Publicidad

Wilmar Barrios también declaró acerca del desarrollo que ha tenido como jugador desde que se dio su salto al fútbol europeo y fue enfático en afirmar que ha sido un crecimiento notorio en su desempeño "He mejorado significativamente como jugador desde que me mudé al Zenit y el club me ha ayudado mucho. He estado escuchando al director técnico, que me ha pedido que juegue más adelante, más cerca del área de penalti del rival, y que me involucre más en los ataques. Me he convertido en un jugador más integral y eso es muy importante para mí".