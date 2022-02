Un mensaje claro y directo desde la MLS para Neymar, James Rodríguez y otras estrellas más

Don Garber, quien es el actual comisionado de la Major League Soccer habló en ‘Media Day’ y se refirió a lo que dijo el colombiano James Rodríguez en su cuenta de ‘Twitch’, cuando le preguntaron de un posible retiro en el balompié norteamericano.

“No necesitamos traer a un jugador de renombre al final de su carrera porque han decidido que les gustaría retirarse en la MLS. Cuando Zlatan se fue, nadie dijo que se iba a retirar a Italia. Y, francamente, eso me insultó”, dijo Garber.

El ‘10’ había dicho el domingo anterior, que ve como una posibilidad al país norteamericano para ser epicentro de su retiro del fútbol.

"Quisiera Estados Unidos, un país que me gusta mucho, estaría más cerca de mi hija, que está en Miami. La cultura de Estados Unidos me encanta, siempre voy en vacaciones para allá, desde hace muchos años. Estados Unidos es una parte que me gustaría”, aseguró Rodríguez Rubio.

Por su parte, Gaber ve con otro perfil el tipo de futbolistas que llegan a la liga estadounidense: "Queremos que nuestra historia sea sobre jugadores jóvenes que vienen aquí en las primeras etapas o en la flor de su carrera y hacen de nuestra liga su liga preferida. Como todas las mejores ligas del mundo, se trata de comprar y vender jugadores".

¿Cuándo vuelve a jugar el Al Rayyan de James Rodríguez?

El equipo del colombiano tendrá acción este jueves, cuando su equipo, el Al Rayyan, se mida a Al Gharafa a partir de las 11:00am, hora colombiana.