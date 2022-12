Un Real Madrid, con James Rodríguez en buen momento, buscará la victoria frente a Osasuna

Santiago Arias estaría con Atlético de Madrid frente Mallorca el próximo miércoles; y Carlos Bacca, con Villarreal, visitará al Barcelona, en el partido más atractivo de la jornada.

El Athletic expone en Butarque, ante el Leganés, su liderato de LaLiga Santander, en tanto que el Real Madrid recibirá a Osasuna con la misión de confirmar la resurrección experimentada en el Ramón Sánchez Pizjuán y el Atlético de Madrid y el Barcelona están obligados a evitar nuevos tropiezos.

La competición liguera vuelve a vivir, por segunda vez en lo que va de campaña, una semana con doble jornada, un 'non stop' de partidos entre el martes y el domingo que tendrá su gran duelo el sábado en el Wanda Metropolitano con el derbi Atlético-Real y que concluirá con un muy interesante Sevilla-Real Sociedad.

El Athletic encara esta doble fecha desde un liderato que no alcanzaba a estas alturas de campaña desde hace 26 años, con el alemán Jupp Heynckes en el banquillo. Ahora domina con un técnico de la casa, Gaizka Garitano, en un inicio de curso más que ilusionante, intratable en San Mamés y sólido fuera, donde ha empatado sus dos partidos.

Butarque será una interesante prueba para el conjunto vasco. Allí ganó la pasada campaña 0-1 con un autogol del marroquí Youssef En Nesyri. Aunque el Leganés es colista, el punto obtenido en Mestalla es síntoma de que el equipo del argentino Mauricio Pellegrino empieza a arrancar y su necesidad de encontrar la primera victoria le hace incluso más peligroso, aún sin uno de sus referentes, el zaguero griego Dimitrios Siovas, que se tuvo que retirar ante el Valencia con un problema muscular.

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu reforzado al amparo de su triunfo en Sevilla, donde sin gran juego pero con compromiso defensivo y trabajo colectivo resurgió de las cenizas de París. Debe demostrar si fue un repunte o un espejismo. Recibirá al recién ascendido Osasuna, el otro equipo que aún no conoce la derrota en esta Liga y que ha mostrado precisamente esas mismas características para lograr un triunfo y cuatro empates.

A la vista del derbi del sábado en el Wanda y de la posible recuperación de algunos de los lesionados podría Zidane introducir varias novedades en el once inicial, más teniendo en cuenta que en París y en Sevilla jugaron prácticamente los mismos. No puede encarar el partido el Real Madrid con confianza alguna, sobre todo después de que el Valladolid ya arrancara unas tablas del Bernabéu y que el Levante las rozara aún tras ir perdiendo por 3-0.

Para el equipo de Jagoba Arrasate significa mostrar su proyecto y su ambición en un escaparate de la magnitud del coliseo madridista, donde no vence desde que el 11 de abril de 2004 el conjunto que dirigía el mexicano Javier Aguirre superó por 0-3 al Real de los 'Galácticos'.

Este intenso inicio de campaña tiene la tabla muy comprimida. Tras los líderes, a un punto, transitan el sorprendente Granada, la pujante Real Sociedad, el renovado Sevilla y el Atlético, que lleva dos encuentros de liga sin ganar.

El cuadro granadinista, dirigido por la sensación de los banquillos en este arranque, Diego Martínez, viaja a Valladolid pletórico después de superar hasta con claridad al Barcelona. El preparador gallego está pendiente del parte de bajas, en especial del venezolano Darwin Machís, el veloz jugador que se tuvo que retirar el sábado con molestias musculares.

Tan solo el Sevilla pudo superar al conjunto nazarí, muy firme en sus desplazamientos, todo un peligro para un Valladolid cuya tendencia es a la baja tras su buen inicio de temporada con su triunfo en el campo del Betis y su empate en el Bernabéu.

La Real Sociedad tiene una semana importante para tratar de confirmarse en la zona noble después de dos victorias seguidas. Recibirá al Alavés en el Reale Arena y visitará al Sevilla, que empezará la semana dispuesto a olvidar el traspiés ante el Real Madrid ante el decaído Eibar en Ipurúa.

El Atlético de Madrid acude a Son Moix sin margen de error después de sus últimos tropiezos, sin pensar en el derbi del sábado y encarar este desplazamiento bajo la más estricta línea de actuación que marca Diego Pablo Simeone, el del partido a partido. En frente, el equipo de Vicente Moreno le aguarda necesitado de poner fin a una racha de cuatro compromisos sin ganar.

Aún peor le están yendo las cosas al Barcelona. El defensor del título transita a cuatro puntos de Athletic y Real Madrid. Su comienzo de temporada es el peor en mucho tiempo. Le urge al equipo de Ernesto Valverde encauzar el camino. Leo Messi al rescate. El Villarreal ha ganado sus dos últimos partidos y es un rival peligroso si los azulgrana no presentan una versión óptima, aunque no conoce la derrota ante el equipo castellonense desde hace más de once años y medio.

Luego, a la vuelta de la esquina, tendrá otro duro y exigente encuentro en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, que primero tratará de hurgar en la herida del Valencia, instalado en una crisis institucional y social, de la que tratan de aislarse los componentes de la plantilla que ahora dirige Albert Celades, sustituto de Marcelino García Toral, para también recomponerse en el ámbito deportivo.

Celta y Espanyol se miden en Balaídos bajo la imperiosa necesidad de la victoria para recuperar en parte un mal comienzo, y más ante los enfrentamientos del fin de semana ante otros equipos situados en la zona de peligro como Eibar y Valladolid.

Programa de la 6ª jornada :

Martes:

12:00 pm Valladolid-Granada (Adrián Ramos)

Betis-Levante

2:00 pm Barcelona-Villarreal (Carlos Bacca)

Miércoles:

Leganés-Athletic

12:00 pm Mallorca-Atlético de Madrid (Santiago Arias)

Valencia-Getafe

2:00 pm Real Madrid (James Rodríguez)-Osasuna

Jueves:

Eibar-Sevilla

1:00 pm Celta-Espanyol (Bernardo Espinosa)

Real Sociedad-Alavés (Daniel Torres)