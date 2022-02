Un respiro para Marcelo Gallardo: se descartó la lesión de Juan Fernando Quintero

Tras un mal debut en la Liga de Argentina, en el que River Plate perdió 1-0 con Unión de Santa Fe, hubo preocupación por el colombiano Juan Fernando Quintero y su compañero Nicolás de la Cruz, quienes salieron con hielo en sus rodillas por golpes durante el partido.

Los pupilos de Marcelo Gallardo, campeones de la pasada edición, cayeron el sábado en su visita a Santa Fe con un penalti ejecutado por Mauro Luna Diale.

El arbitraje de Néstor Pitana resultó polémico, River sumó su cuarto estreno consecutivo con derrota en campeonatos locales, pero el mismo timonel 'millonarios' admitió que los rivales fueron superiores.

Las dudas de posibles lesiones de 'Juanfer' y de la Cruz se despejaron este lunes, pues ambos entrenaron con normalidad y estarían disponibles para el encuentro de la segunda fecha, frente a Patronato, este miércoles en el Monumental.

Aunque la titularidad del colombiano no está asegurada, pues sus 45 minutos contra Unión no fueron los mejores: "El reestreno del 10 estuvo por debajo de la versión que mostró en el Monumental en ese puñado de minutos que jugó en el amistoso frente a Vélez cuando saltó del banco. Porque contra Unión apareció recostado sobre la derecha, soltándose a cuentagotas, y no sólo entró poco en acción sino que tampoco logró ser el conductor que el DT pretende que sea", detalló el diario 'Olé' de Argentina.