Una luz de esperanza para Roger Martínez: jugadores de América interceden para que pueda jugar

Así lo aseguraron desde México, ya que el colombiano se encuentra relegado por parte del cuerpo técnico de las ‘Águilas’, tras sus declaraciones en las que pidió ser transferido.

Todo parece indicar que la novela de Roger Martínez con el América de México llegará a su fin. Tras las fallidas negociaciones para emigrar al fútbol europeo y a la MLS; y el enojo en el cuadro ‘manito’ por su deseo de irse, sus compañeros han intercedido por él para que pueda volver a jugar.

“A pedido expreso del grupo, el director técnico americanista hablará hoy (miércoles) con Santiago Baños (presidente) para que este a su vez comunique el deseo de los futbolistas al propietario de la institución y así, buscar la posibilidad del indulto que lleve al cafetalero nuevamente a las convocatorias, más ahora que viene una parte muy cargada en su calendario por compromisos importantes”, aseguró el medio mexicano ‘Esto’.

Lo anterior sería una luz de esperanza para el extremo colombiano, a quien tanto el técnico Miguel Herrera; como el dueño del América, Emilio Azcárraga, criticaron por sus declaraciones en las que afirmaba querer salir de las ‘Águilas’.

Incluso, Martínez, quien no ha sido convocado este año para ningún partido, publicó hace unos días en sus redes el siguiente mensaje: “Sé fuerte, no importa por lo que estés atravesando nada es permanente, todo es temporal… cada cosa pasará y en algún momento de tu vida mejorará, no te deprimas, llora si tienes que llorar, saca lo que llevas dentro”.

Así, habrá que esperar en qué terminará la reunión de los jugadores del América. Por ahora, las ‘Águilas’ se preparan para su duelo liguero de este viernes frente a Pumas.

