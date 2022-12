Una nueva denuncia para Sebastián Villa: “Terminé mi relación con él porque me maltrataba”

Alexandra Marín, exnovia del futbolista de Boca Juniors, habló luego de que lo hiciera su actual pareja, Daniela Cortés; quien afirmó ser víctima de violencia de género por parte del deportista.

Horas después de que salieran a la luz imágenes de la novia de Sebastián Villa, denunciándolo por maltrato físico y psicológico; su expareja publicó en redes sociales un video donde aseguraba que el jugador tuvo estas mismas conductas durante la relación sentimental que sostuvieron.

“Nunca he hablado, pero creo que la ocasión lo amerita. Los que me conocen saben que fui novia de Sebastián y muy poquitos saben por qué le terminé. Fue por eso mismo. Fue por maltrato. Porque en algún momento también me maltrató”, afirmó Alexandra Marín.

“Solamente les quiero decir a las mujeres que están sufriendo esto en medio de la cuarentena, que no se aguanten esto. No se queden en sus casas, ni esperando que pase algo peor. Afortunadamente yo tomé una decisión a tiempo y terminé esa relación”, prosiguió.

De hecho, Marín señaló que se comunicó con la actual pareja de Villa, luego de las denuncias de esta última. “Me dijo que él le dijo que nosotros habíamos terminado porque supuestamente yo tenía otros proyectos y ya tenía otro novio. Miren que al final las personas se muestran como son. Cuando un hombre lo hace la primera vez, lo va a seguir haciendo. No hagan lo que muchas veces hacemos, que, por no meter en problemas a las familias, no decimos las cosas”.

La declaración de Alexandra Marín, ex novia de Sebastián Villa, en su cuenta de instagram. pic.twitter.com/exMihJfoQZ — PASIÓN BOSTERA (@PasionBosteraof) April 28, 2020

Dicho testimonio fue eliminado minutos después de las cuentas oficiales de Marín; sin embargo, rápidamente su video empezó a circular por diferentes cuentas.

Cabe recordar también que en medio de todo esto, el propio Villa salió al paso de las acusaciones de su actual novia y negó que la haya maltratado.