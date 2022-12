“Una vez con Colombia Sub-17 el profesor me sacó a los ocho minutos por no mirarlo”

El 'Tigre' reveló en una entrevista varias anécdotas de sus comienzos como futbolista, además de entregar su opinión acerca del proceso que adelanta el técnico Carlos Queiroz con la Selección Colombia.

El ‘Tigre’ Radamel Falcao García habló este lunes para ‘ESPN’, en una charla en la que compartió con varios excompañeros de Selecciones Colombia diferentes recuerdos, cuando apenas comenzaba su carrera deportiva.

Publicidad

Es seguidor del fútbol. Se viste de cortos y juega sus partidos de fin de semana. El balón es de sus mejores amigos. No se pierda nuestra serie web Gente con cancha.

Una de sus historias fue con el extécnico Julio Valdivieso, de quien recuerda su fuerte temperamento y la manera tan eufórica como entrenaba y dirigía los partidos.

“En un partido con la Colombia Sub-17, en Cali, había ido mi padre con un empresario para verme y a los tres minutos el profe me gritaba ‘Falcao jugá por esta banda’ y yo dentro de mí dije ‘ya empezó’. Él me llamaba, pero yo no le prestaba atención y llegaron los ocho minutos de juego, cuando él me sacó de la cancha por no mirarlo”.

El exjugador congoleño que daban por muerto, pero no lo estaba y ahora investigan a su exesposa

Publicidad

Igualmente, con su excompañero Fabián Vargas recordó la vez que estuvo muy cerca de ir al fútbol alemán, luego de un juego disputado en Quito, Ecuador.

“Nos habían ido a ver a los dos (Vargas y Falcao) supuestamente, ninguno de los dos jugamos. Luego, nos encontramos al empresario en el avión, nos contó que habían venido desde Alemania porque nos querían llevar al Werder Bremen, pero finalmente no se hizo nada”.

Publicidad

Vuelve y sale a relucir en redes sociales el salario del Presidente de la Dimayor

Además, el goleador samario entregó su opinión acerca de las críticas al profesor Carlos Queiroz, por los resultados de los últimos amistosos: “En la Copa América juegan los jugadores que son parte del proceso y los amistosos son la oportunidad para probar, ver nuevos futbolistas, la reacción del grupo frente a nuevos integrantes, mirar jóvenes y también para experimentar”.

¡Llegó Gente con Cancha, de GolCaracol.com! Cuando es fútbol es amor y pura pasión