Van Nistelrooy también habló de Alfredo Morelos: "Sé que Giovanni está tomando la mejor decisión"

Este miércoles se vendrá un compromiso más de la fase previa de la Champions League , en el que se enfrentarán el Rangers, de Alfredo Morelos , y el PSV; en busca de avanzar a la siguiente ronda que les permita pelear por un cupo para la fase de grupos del certamen.

Para este compromiso el delantero cordobés fue descartado por su entrenador, luego del grave error que le costó una expulsión en el último partido de su equipo en el fútbol escocés.

En rueda de prensa previo al duelo frente al conjunto neerlandes, Giovanni van Bronckhorst profundizó sobre la decisión que tomó con el 'Búfalo'. "Como persona fue una decisión difícil, pero como entrenador más fácil, estamos aquí para representar a nuestro club y llegar a la Liga de Campeones. Para jugar en el Rangers tienes que tener cierto nivel mental, físico y por el momento no creo que lo tenga", afirmó el entrenador del conjunto de Escocia.

Asimismo, el exfutbolista y ahora entrenador del PSV, Ruud van Nistelrooy, aprovechó para apoyar a su compatriota con la elección tomada con respecto del atacante colombiano. “No sé la toma de decisiones sobre el caso Morelos. No puedo comentar sobre eso. Pero sé que Giovanni está tomando la mejor decisión en interés del club y del equipo. Conozco a Gio y sé que quiere llegar a algún lado con el club para el que trabaja”, destacó el estratega neerlandés.

Y agregó, “Morelos no fue titular en Glasgow y en los partidos previos a nuestro partido vimos a Morelos entrar muchas veces y no ser titular. Entonces, en ese sentido, no creemos que la decisión de dejarlo tenga la mayor influencia. El delantero número uno es Antonio Colak y lo esperamos también para el partido”.

Pero no todo fueron críticas del exReal Madrid hacia el 'Búfalo', ya que también lo elogió. “Conocemos a Alfredo y sabemos lo buen jugador que es y lo que hizo por Rangers. Es un muy buen delantero, pero nosotros obviamente nos enfocamos en nosotros mismos”, concluyó.