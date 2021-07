Vanessa Córdoba: "Ahora en México y como guardameta, quiero dejar la misma huella que Miguel Calero"

Después de haber vestido la camiseta del Fundación Albacete de España, en 2018, Vanessa Córdoba vivirá su segunda experiencia en el extranjero. Gallos de Querétaro es su nueva casa, donde espera hacer historia.

La arquera viene de custodiar el arco de La Equidad, entre 2018 y 2020. Además, hizo parte de Independiente Santa Fe, para la Copa Libertadores de 2017. Por último, ha sido convocada a la Selección Colombia.

Por eso, teniendo en cuenta este importante paso que Vanessa Córdoba está dando en su carrera profesional, en Gol Caracol la entrevistamos para conocer más detalles de su traspaso y de los objetivos que tiene.

¿Cómo han sido estos primeros días en Querétaro?

"Han sido caóticos y se han pasado rápido. Desde que la primera reunión con Gallos, las condiciones fueron especiales, todo fue cercano y amable. Además, ese apoyo y credibilidad han sido respaldadas por las condiciones laborales, permitiéndome estar tranquila. Es una oportunidad para demostrar que el fútbol femenino es rentable"

¿Esperaba vivir una nueva experiencia en el extranjero?

"La vida se encarga de ponerte en el lugar indicado, así no lo esperes. Cuando regresé de España, dije que volvería a salir del país cuando las condiciones fueran las ideales porque no es un secreto que el fútbol femenino sigue en crecimiento, pero esto se dio y es una linda oportunidad. Era una vivencia que me debía como ser humano y profesional"

Usted es la primera colombiana en esta liga. ¿Siente que abre puertas?

"Uno abre o cierra puertas a diario. Como nos expresamos y lo que hacemos, influye para como nos ven en el exterior y también, en Colombia. Llego con la responsabilidad de que si bien soy la primera, no seré la última. Quisiera replicar lo que mi papá, Óscar Córdoba, hizo en Boca Juniors o dejar huella como Miguel Calero, en México"

¿Por qué se la juega por el fútbol mexicano?

"Empezando por la duración de la liga. Aquí, son 10 meses de competencia. Además, las condiciones laborales son buenas. En lo personal, me da para vivir del fútbol. Es un país distinto, me encanta viajar, conocer nuevas culturas, México tiene muchas oportunidades comerciales, me emociona conocer gente y Querétaro se presta para ello"

¿Este paso la acerca a la Selección Colombia?

"Uno siempre se prepara pensando en ser convocada. Lo anhelo, sobre todo, pensando en la Copa América que se viene. Espero ser llamada nuevamente. Por la corta duración de la liga colombiana, era difícil mostrar el verdadero nivel. Razón por la que, en esta liga, será más fácil, demostrar mis cualidades. Espero ser llamada"

Cuando usted les cuenta cómo es la liga en Colombia, ¿qué le dicen?

"Les eché el discurso y, en ese momento, una de mis compañeras dijo: 'como jugadora mexicana, ¿qué puedo hacer para ayudar a la liga de tu país?'. De eso se trata. Debemos unirnos entre las jugadoras, de cualquier país, para sacar adelante el fútbol femenino. Que haya solidaridad y constancia en esta lucha"

Usted siempre ha sido una de las voceras de la liga colombiana. ¿Seguirá en este rol, a distancia?

"Cuando me despedí de La Equidad, dije que siempre lucharé por las condiciones laborales de las jugadoras en Colombia. En ningún lado, el fútbol femenino está donde debería estar. No importa donde esté, alzaré la voz, pidiendo que las cosas cambien. Estando afuera, quizá cambie mi visión, pero mi compromiso ahí estará"

¿Qué le dijeron en La Equidad, club del que se despidió con un emotivo mensaje?

"Cuando se dio, llamé llorando al presidente Zuluaga y le dije: 'yo sé que no le entra nada porque nadie es dueño de mi pase y quisiera reconocerle algo, pero me voy'. La respuesta de él fue: 'es la única jugadora que me llama, entre lágrimas, porque se va para el extranjero' (risas). Pero es que fue el equipo que me abrió las puertas y lo quiero"

¿Ya adaptada a los entrenamientos?

"Llevamos un par hasta ahora. Poco a poco, nos vamos conociendo y siempre con la mentalidad de que la mejor manera de agradecer es dando resultados, así que lo he entregado todo. Creo que me adaptaré rápido al equipo. Me han recibido bien y estoy muy agradecida con este club"

¿Cuáles son los objetivos a corto plazo?

"Encontrar apartamento (risas). Estoy sin casa. Una compañera, me abrió las puertas de su casa y estoy ahí. Pero ya, siendo serios, en lo personal, quiero disfrutar esta nueva experiencia porque ahí es donde doy lo mejor de mí. Habrá presión por ser la segunda extranjera en la liga y la primera en Gallos, pero esos son los retos que uno asume"

¿Y a mediano plazo?

"Teniendo en cuenta que son seis meses de campeonato, sería ganar el título. Además, no solo llegar a ser titular, sino mantenerme. Quiero dejar un legado fuerte de las colombianos. Quiero enseñarles a las niñas que no tienen que soñar con abstractos, sino con referentes reales"

Para terminar. ¿A largo plazo?

"La posibilidad de volver a Europa. Siempre he dicho que cuando las condiciones son ideales, las puertas estarán abiertas. A comienzos de año, incluso, consideré dejar de jugar porque todo estaba complejo, pero se dio esa oportunidad y me lo voy a gozar. Estoy en Querétaro y disfrutaré todo".