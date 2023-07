¿Vasco da Gama se baja de la operación por Jorge Carrascal?: en Brasil ven complicado el movimiento

Tras varios días de conversaciones y diversos intentos del Vasco da Gama por fichar a Jorge Carrascal, la negociación no iría por buen puerto y, frente a la alta suma económica solicitada por el CSKA Moscú, el movimiento no se terminaría concretando. Según informan desde Brasil, en Rusia no quedaron convencidos con los números ofrecidos por el colombiano, quien todavía tiene contrato con el conjunto europeo hasta 2026.

A medida que pasan los días, el mercado de verano prevé grandes movimientos en materia de transacciones, con los futbolistas colombianos como uno de los atractivos principales, caso como el de Jorge Carrascal, quien ha estado recibiendo varios ‘coqueteos’ desde varios equipos en el fútbol internacional.

Sin embargo, dentro de los varios contendores en la puja por el ‘cafetero’, Vasco da Gama era quien ya había formalizado su oferta, además de tener contactos cercanos con el entorno del futbolista, quien no habría visto con malos ojos un cambio de aires. De todas maneras, según informó ‘Globo Esporte’ en las últimas horas, las conversaciones estarían caídas, igual que la posibilidad de incorporarlo en este mismo mercado de fichajes.

“La negociación entre Vasco y Jorge Carrascal no debería tener un final feliz. El club se desmarcó de la contratación del centrocampista por el alto precio que pedía el CSKA para dejar libre al colombiano. Los representantes del jugador aún no han tirado la toalla, pero la propuesta enviada por Vasco no gustó al club ruso, que quiere mucho más dinero, algo ajeno a la realidad de la SAF en ese momento. Así, del lado del equipo brasileño no hay mucho que hacer”, indicó el portal local.

Jorge Carrascal celebrando si gol frente al FK Khimki. Foto. CSKA Moscú Twitter Oficial

Además de eso, detallaron una fuente muy influyente dentro del entorno del jugador cartagenero, quien no ha hecho todavía su primera aparición en campo con los rusos, en la presente temporada: “Hay otros clubes interesados, pero ninguno llegó a las cifras que quiere el CSKA. Vasco creyó que podía ganar la competencia por el deseo de Carrascal, quien incluso señaló positivamente para venir a Brasil, así como lo confirmó una persona cercana al jugador, afirmando que ‘siempre ha sido difícil. Hasta que el CSKA no tiene algo que quiere, es difícil’”.

De esta manera, el panorama se complejiza para una salida de Jorge Carrascal sea para el fútbol brasileño o a algún otro pretendiente que quiera entrar de lleno en la puja por él, debido a las altas sumas de dinero que pide el CSKA Moscú, dueño de sus derechos deportivos.