Vea el gol de Cristian 'Chicho' Arango hoy, en LAFC vs. Real Salt Lake, por la MLS ¡Cumplió la ley del ex! Tras anotar un golazo de cabeza, frente a LAFC, su exequipo, Cristian 'Chicho' Arango no festejó la anotación, con la que Real Salt Lake ganó el encuentro.