Vea el gol de Diego Valoyes hoy, en Talleres de Córdoba vs. Defensa y Justicia

Diego Valoyes fue la gran figura este domingo de Talleres de Córdoba que le ganó 1-0 a Defensa y Justicia, en duelo válido por la fecha número 18 de la liga del fútbol de Argentina. El talentoso jugador cartagenero marcó desde el tanto de su equipo desde el punto blanco del penalti, pero también tuvo otro par de oportunidades, una de ellos dio en el palo y le fue anulado un gol más por el VAR.

El tanto del exfutbolista de La Equidad llegó en el minuto 60 en el estadio Mario Alberto Kempes. El número '7' definió de derecha al poste diestro del golero de Defensa y Justicia. El festejo por parte de Diego Valoyes y sus compañeros no se hicieron esperar, puesto que volvían a sumar de a tres.

Pero la opción del gol no fue la única que tuvo Diego Valoyes, que al final del duelo fue elegido como la figura de la cancha. El de Cartagena de Indias también generó una gran jugada, pero el palo le dijo que no. Si fuera poco, el VAR le anuló otra diana por una mano, que para él, no fue. Pero acató la determinación.

Al finalizar el partido en el Mario Alberto Kempes, Diego Valoyes dialogó con 'TNT Sports Argentina' y dio sus impresiones del juego.

"Gracias a Dios se nos dio la victoria, fue gracias al plantel que venía trabajando bien, teníamos que salir de esa racha muy mala que veníamos teniendo, una inyección anímica para todo lo que se viene, esperemos seguir sumando, que es lo que queremos", dijo el jugador colombiano.

Sobre la opción que dio en el palo sostuvo que "estaba esperando que entrara, que bajara un poquito, no sé si iba a ser un golazo, pero lastimosamente pegó en el palo, espero que ojalá la próxima sí entre".

Por último, se refirió al tanto anulado por el VAR. "Para mí no fue mano, pero lastimosamente no trabajo en el VAR para decir si es gol o no. pero para mí era un golazo, cómo van a anular ese gol así. pero son cosas que pasan, el VAR es el que toma las decisiones".