Vea el gol de Giovanni Moreno hoy Shanghai Shenhua vs. FC Tokyo, en la Champions League de Asia

Este viernes, se disputó la cuarta jornada de la Champions League de Asia con el partido Shanghai Shenhua vs. FC Tokyo, en donde se presentó el gol de Giovanni Moreno para los locales.

Aunque el equipo del mediocampista colombiano cayó derrotado 1-2 en condición de local, el exNacional continúa inflando las redes en el continente asiático.

El gol de Giovanni Moreno llegó a los 86 minutos del compromiso, luego de una jugada colectiva de sus compañeros por la banda derecha y que el exEnvigado recibió de gran manera y la colocó en el palo más alejado del guardameta Go Hatano, quien no pudo evitar el descuento de los rivales.

Los goles de los visitantes llegaron a los 61 minutos, obra de Leandro, y a los 82, gracias a Shuto Abe.

Con este resultado, Shanghai Shenhua se ubica en la tercera ubicación del Grupo F con seis unidades, mientras que FC Tokyo le arrebató la segunda posición a su rival de turno, gracias a los 7 puntos que sumó

Vea el gol de Giovanni Moreno: