Vea el gol de Gustavo Cuéllar hoy, en el Al-Hilal vs. Al-Shabab, por el Campeonato de Clubes Árabes ¡Cumpliendo con la ley del ex! Luego de su paso por el Al-Hilal, Gustavo Cuéllar no perdonó a su ex equipo, marcando en la derrota 3-1 de Al-Shabab.