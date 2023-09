Vea el gol de Sebastián Gómez hoy, en Coritiba vs Bahía por el Brasileraio:

GOLAAAAAAÇO! 🟢⚪️🟢⚪️🟢⚪️



Tinha uma maneira melhor para começar a partida?



Bela troca de passes do Coritiba. BG encontra Hayner pela direita, que conduz bem a bola e encontra Sebastian Gómez livre para dar um toque sutil no cantinho do goleiro.



Beleza de trama. Beleza de… pic.twitter.com/GgFGCwBn00