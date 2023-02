No, gracias.

Vea el gol que le anularon a Miguel Ángel Borja hoy, en Belgrano vs River Plate, en Argentina A los 8 minutos de juego, el de Tierralta, Córdoba, logró convertir un tanto para la 'banda cruzada'. No obstante, Miguel Ángel Borja no pudo festejar porque su tanto le fue invalidado por posición adelantada.