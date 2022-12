“Vendí maní y periódicos por el sueño de ser futbolista”: Yúber Asprilla

El jugador colombiano, quien llegó a México para reforzar a Pumas, reveló algunas de las cosas que le tocó hacer para llegar a ser profesional, al igual que algunos detalles de su vida familiar.

El oriundo de Quibdó, Chocó, arribó al país centroamericano hace algunas semanas para convertirse en jugador del equipo felino, proveniente de Alianza Petrolera.

“Comencé en el equipo de mi barrio y de ahí unas personas me invitaron a Millonarios, pero soy de una familia humilde con poco recurso y me tocó vender maní, vender periódicos, con tal de cumplir mis sueños y si me toca volver a vender, lo hago sin problemas, porque eso es lo que va a dar de comer”, aseguró el colombiano en entrevista con el diario mexicano ‘Récord’.

Yúber, quien debutó en 2010 a nivel profesional con la camiseta de Millonarios, también vistió en Colombia los colores de Once Caldas, Pasto, Equidad, Envigado y Alianza Petrolera, antes de tener su primera oportunidad en el fútbol del exterior.

“Mi meta siempre fue el fútbol y si no lo hubiera logrado, pues me tocaba dedicarme a otra cosa que me ayudara a sobrevivir, pero sólo que fueran cosas buenas porque las malas, como robar, no van conmigo”, añadió,

Asprilla también reveló que fue criado por su abuela y una tía, puesto que sus padres, quienes eran muy jóvenes no se hicieron cargo.

“No lo llamo abandono, pues para mis padres debió ser duro, mi madre tenía 15 años cuando nací y la entiendo”.

Finalmente aseguró que lo que ha logrado se lo debe a su tía, ya que “luchó a mi lado en las buenas y malas y le debo toda mi carrera futbolística a ella”.