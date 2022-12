“Vengo a trabajar con humildad para ganarme un puesto”: Aquivaldo Mosquera

El defensor colombiano dejó al Deportivo Cali y firmó contrato con Jaguares de Chiapas, en el fútbol mexicano, en el cual lleva 11 años acumulando experiencias.

Aquivaldo Mosquera jugó su último partido con el Deportivo Cali en los cuartos de final de la Liga Águila II-2016, frente a Atlético Bucaramanga. En el más reciente mercado de pases firmó contrato con Jaguares de Chiapas y volvió al fútbol mexicano.

“Muy contento de estar aquí, de volver a jugar nuevamente en México, es un país que me ha dado los mejores años de mi vida futbolística y siempre estaré agradecido con los clubes que han apostado por mi”, dijo Mosquera en entrevista con el portal mexicano ‘Esto’.

Sobre cómo se dio el hecho de su llegada a Jaguares, Aquivaldo confesó que “se presentó esa oportunidad, no es algo que tuviéramos contemplado. Lo primero que me motivó a volver fue que ya conocía el balompié mexicano, he jugado once años acá, es un país donde se juega bien, donde me adapté rápido y al cien por ciento, eso fue lo que me hizo regresar”.

Mosquera solo ha jugado 45 minutos con Jaguares, en la Copa mexicana, pero está listo para asumir mayores responsabilidades. “Físicamente estoy bien, nos falta tomar ritmo de juego, pero eso se toma fácil, con minutos. Estamos trabajando para estar en el óptimo nivel con el primer equipo y poderles ayudar en su objetivo primordial”, añadió el colombiano de 35 años.

Finalmente, también analizó lo que que hasta el momento ha podido evidenciar de su nuevo equipo. “Aquí hay muy buenos jugadores, he tenido la fortuna de jugar muchos años acá, pero vengo a trabajar con humildad para ganarme un puesto. Sea adentro o fuera de la cancha debemos apoyar al conjunto son momentos difíciles y hay que estar al cien por ciento”, finalizó el defensor Aquivaldo Mosquera, en declaraciones recogidas en el portal mexicano ‘Esto’.