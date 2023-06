Víctor Blanco: "Edwin Cardona fue una desilusión porque aposté por él y la responsabilidad es mía"

El presente de Edwin Cardona parece estar cada vez más alejado de Racing, club que estaría dispuesto hasta dejarlo ir libre para culminar su vinculación contractual con el colombiano, del que Víctor Blanco, presidente de la ‘Academia’, se refirió con mucha “desilusión” por la confianza depositada en él cuando arribó al club.

Así como el máximo dirigente lo comentó en una entrevista con radio ‘La Red’, el mediocampista ‘cafetero’ no supo corresponder al respaldo que él le dio al llevarlo al conjunto de Avellaneda, hecho por el que se hace responsable frente a la hinchada y demás.

"Cardona fue una desilusión porque aposté por él. No me quito la responsabilidad, que es totalmente mía. No es que lo traje de capricho y lo puse en el equipo. Sigo sosteniendo que es un gran jugador. A veces pasan cosas por su cabeza que no lo dejan brindarse a una trayectoria como la que él tiene”, expresó Blanco sobre las razones por las cuales declinó para llevar al ‘Cilindro’ a Edwin.

Y es que, a pesar del gran recibimiento de la afición de la ‘Academia’ con el mediocampista colombiano, una vez arribó a Avellaneda, con el tiempo ese cariño se fue perdiendo, protagonizando fuertes roces con la afición desde los primeros meses.

Dentro de las cosas que se le criticó a Cardona inicialmente fue su displicencia , luego de que se filtrara un video en el que hacía el calentamiento, previo a un juego, sin mucha intensidad y actitud positiva, que sí tuvieron sus compañeros de equipos, hecho que le causó desaprobación en redes sociales y fuera de ellas.

Sumado a eso, los diferentes enfrentamientos ‘cara a cara’ con hinchas de Racing dentro del estadio Presidente Perón, que evidenciaba el ‘caliente’ entorno que se vivía constantemente entre el futbolista y los simpatizantes del conjunto argentino.

Aunque Fernando Gago, su entrenador, salía a respaldarlo ante los medios en diversas oportunidades, sus actos de indisciplina colmaron la paciencia del estratega, quien al final terminó relegando a Edwin, luego de su escándalo por conducir en estado de embriaguez.

A pesar de sus intentos de reivindicación, de los que se destaca su bajón de un par de kilos en pocos días, hecho que ilusionó a la afición de Racing, la reciente declaración de Cardona, en la que manifestó su deseo de regresar a Atlético Nacional sentenció su salida del equipo de Avellaneda, que, así como lo manifestó su presidente, confío en él, pero al final fue desilusión.