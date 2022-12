Víctor Cantillo: “Soy un jugador inteligente, con técnica y espero demostrarlo en Corinthians”

El volante colombiano, durante su presentación con el ‘Timao’, compareció ante los medios y habló sobre la adaptación al fútbol brasileño, el nivel en el que llega y el duelo que tendrán contra Nacional.

Víctor Cantillo ya habló como nuevo jugador de Corinthians. El jugador colombiano, en su presentación con el cuadro brasileño, no dejó nada a la deriva y se refirió a su estilo de juego, su paso por Junior y su admiración por Freddy Rincón, quien pasó por el ‘timao’ en dos ocasiones y del cual heredará la camiseta ‘8’.

Publicidad

Asimismo, el mediocampista mencionó sobre cómo llega al equipo y del duelo que tendrá el equipo de Sao Paulo frente a Nacional, el 18 de enero por la Florida Cup, a las 5:30 p.m.

Acá las declaraciones de Cantillo:

Su estilo de juego

"Creo que soy un jugador que juega más de 5, que tiene buena salida y llegada al área contraria. Buen pase entre líneas, buenos cambios en el frente, inteligente, con muy buena técnica. Espero mostrarlo aquí".

Infórmese sobre lo que sucede con los Colombianos en el Exterior. Noticias actualizadas de los futbolistas colombianos que juegan en las distintas ligas de fútbol en el mundo.

Publicidad

Su nivel

"He estado entrenando solo en Colombia, pero me siento bien físicamente, obviamente tengo que mejorar mucho más, pero estoy bien".

Publicidad

La razón por la cual no usará la camiseta ‘24’

"Sí, me explicaron que no podía usar 24, lo usé mucho en Junior, pero el número no importa, haré lo mejor que pueda, espero ayudar a Corinthians de la mejor manera".

Sus ídolos en el fútbol

"Me gusta Freddy Rincón, para todos nosotros en Colombia es un ídolo, representa mucho, pero realmente me gusta Sergio Busquets del Barcelona, ​​siempre lo miro, es un gran jugador".

Publicidad

Freddy Rincón y los consejos para Víctor Cantillo: “En Corinthians debes tener algo más para triunfar”

El fútbol brasileño

Publicidad

"Me enfrenté muchas veces contra clubes brasileños. Es un fútbol más rápido, más agresivo, hay que pensar más rápido, creo que las diferencias están ahí".

Su posición en el campo

"Dependiendo de la formación que usen puedo jugar como primer volante, pero me siento más cómodo como segundo, porque salgo más. Ahí es donde siempre jugué en Junior e hice mis mejores partidos".

El duelo contra Nacional

Publicidad

"Nacional es un gran equipo en Colombia, siempre lucha por títulos, un equipo que juega con dos extremos abiertos muy rápidos. Tienen buenos volantes, no sabemos si van con 3 o 4 defensores, cambian mucho. Pero será un juego difícil".

Gian Piero Gasperini y una buena noticia: “Duván Zapata está curado, pero debemos reintegrarlo”