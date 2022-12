Víctor Cantillo y Yony González no se detienen en Brasil: convocados para Corinthians vs Ituano Víctor Cantillo y Yony González no se detienen en Brasil: convocados para Corinthians vs Ituano. ​​​​​​​Los dos futbolistas colombianos fueron incluidos en la lista del técnico Tiago Nunes, para el partido de este domingo, a las 2:00 p.m.