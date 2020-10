“Viendo cómo le va a James y lo feliz que es en Inglaterra, creo que Isco seguirá su ejemplo”

La situación actual del Real Madrid y los jugadores con talento que no tiene en cuenta Zinedine Zidane es tema constante en España. Ahora el foco de interés es Isco Alarcón.

James Rodríguez brilla con Everton y en España señalan a Zidane por dejarlo ir del Real Madrid

El volante español no juega mucho en la dirección del técnico francés, y cuando lo hace se le ve sin motivación y sin confianza, algo parecido a lo que le pasó a James Rodríguez .

Por ese motivo, Rivaldo opinó de este tema, en entrevista con ‘Betfair’, y mencionó que “Isco ha sido fundamental en el Real Madrid , pero ahora eso no pasa así que podría seguir el ejemplo de James Rodríguez, la verdad a mí no me sorprendería que hiciera un movimiento similar”.

Zidane sobre la histórica derrota del Real Madrid: "No hay explicación, nos costó mucho"

Además, el exjugador brasileño afirmó que “viendo cómo le va a James y lo feliz que es en Inglaterra puede que él lo piense, mucho más si empieza a ver que sigue jugando menos en el Real Madrid”.

Publicidad

El buen nivel mostrado por Rodríguez Rubio con el Everton, metiendo goles, dando asistencias y siendo siempre destacado con su calidad, han hecho que todos duden de las decisiones que tomó Zidane con él, sin darle una oportunidad para brillar nuevamente en el equipo ‘merengue’.