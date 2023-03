Villarreal vs. Real Madrid femenino: hora y dónde ver el partido de Linda Caicedo

Real Madrid femenino y el Villareal tendrán su choque por los cuartos de final de la Copa de la Reina, en donde la colombiana Linda Caicedo espera sumar minutos y buscará tener una buena actuación con las 'merengues', que la sitúe en el once titular en las dirigidas por Alberto Toril.

Las 'blancas' vienen de ganar de manera contundente en la ronda anterior a la Fundación Albacete por 6-0 y los tantos fueron obra de Nahikari García, Rocio Gálvez, Paula Herrero, en propia puerta; Claudia Zornoza y Paula Partido.

Por el lado del Villarreal se clasificó a estas instancias con cierta polémica. Luego de haber perdido su partido frente al Sevilla 1-0 con gol de Ana Franco al minuto 17, la Federación Española de Fútbol determinó descalificar a las sevillanas de la Copa de la Reina por alineación indebida.

Nagore Calderón, jugadora del Sevilla, disputó dicho partido saliendo sustituida al minuto 60. Sin embargo, la española no podía disputar este compromiso ya que había sido expulsada en su encuentro contra el Tenerife, en la edición anterior de este torneo.

El Sevilla intentó defenderse argumentando que dicha resolución para la sanción de Nagore Calderón no fue publicada en la página oficial de la Real Federación Española de Futbol, y que "debido a la dejadez o desidia de la RFEF no puede tener acceso público a las sanciones, y que no está actualizado el cuadro de estado de amonestaciones de jugadoras en la Copa de la Reina", esos fueron los argumentos del conjunto sevillano.

El juez que decidió la sanción al Sevilla manifestó que "la sanción sí fue notificada a los respectivos clubes en marzo de 2022 a través del Programa de Sanciones del sistema Fénix y que está acreditado que los acuerdos del Juez Único de Competición sobre la competición fueron publicados en la web de la RFEF, a las 13:29:18 horas, el día 23 de marzo de 2022", esto expresó 'El Mundo'.

Debido a esto, se decidió eliminar al Sevilla. El Barcelona, igualmente, fue eliminado de esta competición por la misma causa debido a un partido jugado por parte de la futbolista Geyse Ferreira, perteneciente al conjunto 'blaugrana', en su duelo frente al Osasuna que terminaron ganando las 'culés' por 9-0.

Ahora, el Villareal será el contrincante del Real Madrid donde milita la artillera 'cafetera' Linda Caicedo, refuerzo de categoría para las 'merengues'. La joven de 18 años es considerada como la mejor futbolista suramericana, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Aparte, de ser tener el aval como la mejor jugadora Sub-20 del continente.

