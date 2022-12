Vladimir Marín y un mensaje a la dirigencia de Olimpia: “Quiero que el presidente me pague”

El futbolista colombiano, que en la actualidad juega en Sportivo Trinidense, celebró a rabiar cuando marcó un penalti que le marcó a Olimpia, su exclub, y después se conocieron las razones de lo sucedido.

Vladimir Marín volvió a ser noticia en el fútbol de Paraguay. Jugando con el Sportivo Trinidense pasó a la fase siguiente de la Copa de ese país, en un duelo en el que salió eliminado el encopetado Olimpia tras un 4-2 en la definición por penaltis.

Marín, aparte de cobrar de manera magistral en la definición desde el punto blanco, también causó polémica por su forma de celebrar ante un club en el que jugó entre 2011 y 2012.

"Un punto que dejó la jornada fueron los gestos de Marín tras convertir su tiro de manera exquisita", informó el diario 'ABC Color', de Asunción.

Ya después del compromiso, el antioqueño dejó en claro las razones de su festejo.

“Quiero que el presidente me pague”. Añadió que “por amor al club” no recurrió a demandas y que ahora no le “atienden ni el teléfono”, explicó el mismo medio. Marco Trovato es el actual presidente del equipo 'Decano'.

“La deuda no pasa de US$ 45.000. Cumplió dos cuotas y después no volví a saber nada. No me atiende ni el teléfono”, comentó este jueves el colombiano.

Cabe señalar que Vladimir Marín estuvo entre 2011 y 2012 en Olimpia, dejando una buena imagen ante los hinchas.