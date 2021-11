"Vos sos un burro": así defendió el papá de Juan Román Riquelme a Edwin Cardona

Edwin Cardona fue una de las figuras en el partido de Boca Juniors frente a Sarmiento de Junín, del pasado sábado, con victoria 2-0 del conjunto 'xeneize', y provocó una curiosa reacción en el padre de Juan Román Riquelme, leyenda del club y miembro del 'consejo de fútbol' del equipo.

Cuando el periodista Roberto Leto empezaba a hacer su comentario sobre el primer tiempo del juego, Jorge 'Cacho' Riquelme irrumpió en su cabina, en el estadio La Bombonera, para hablarle del volante colombiano.

"Vos no sabés de fútbol, el '8' es crack, dio cátedra de fútbol. Vos sos un burro, podés estar 40 años acá que no vas a saber nada de fútbol. No juega porque no lo ponen, pero es crack, dejate de joder. 'Hablá' cuando juega. En el fútbol argentino no hay un jugador como él", le dijo 'Cacho' a Leto, en un tono retador.

Sin embargo, el encuentro no fue más allá de una charla futbolera: "Se conocen hace más de 20 años, no pasó nada raro, fue eso que se vio y nada más, una 'discusión' de dos tipos hablando de fútbol y nada más", declaró Julio Pavoni, el relator que acompañaba a Roberto Leto en la transmisión.

