¿Vuelve a sonar Miguel Ángel Borja para River Plate? Esto dicen en Argentina

Tras el anuncio del fichaje de Julián Álvarez por el Manchester City, en River Plate se han puesto en la labor de buscar un nuevo delantero para reemplazar a su estrella, que llegará a Inglaterra en el mes de julio.

El conjunto 'millonario' tiene en la mira a varios jugadores para la próxima temporada y así reforzar su ataque. Uno de ellos es Miguel Ángel Borja, quien milita en el Junior de Barranquilla y, según varios medios del sur del continente, está en la carpeta del cuadro de la 'banda cruzada'.

Sin embargo, en la presente semana se reveló que River habría desistido del cordobés, pero ahora, el periodista Sebastián Srur volvió a poner el tema sobre la mesa.

"En estas horas avanzaron por Borja. River quiere ir a fondo cuando se defina si el Junior va o no los playoffs colombianos", aseguró en sus redes sociales.

El futbolista cordobés ya dio declaraciones al respecto, después de la victoria contra Millonarios en Barranquilla, el pasado fin de semana y comentó lo siguiente: “De eso no voy a hablar hoy, porque yo me debo a Junior y por respeto a mis compañeros y a la hinchada no tocaré ese tema. Ahora solo pienso en Junior y en lo que tenemos por delante”

En River Plate están esperando que la temporada de fútbol en Colombia finalice para poder empezar las negociaciones con mayor fuerza, tal como indicó el periodista citado anteriormente.

Aunque las intenciones son claras, el contrato del jugador con el cuadro de Barranquilla va hasta 2024 y su precio podría rondar los 5 millones de dólares, lo que podría ser un obstáculo para el conjunto 'millonario' a lo hora de adquirir a Borja, o al menos eso aseguraron los medios de Argentina.

¿Cuántos goles ha hecho Miguel Borja en este 2022?

El delantero cordobés acumula 9 goles con el Junior de Barranquilla en la Liga I 2022, en 12 partidos disputados. En Copa Sudamericana, Borja vio puerta en cinco ocasiones, destacándose como uno de los goleadores del campeonato.