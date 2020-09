Wbeymar Angulo, de los equipos de la B en Colombia a ponerse a sonar en Europa

Wbeymar Angulo tiene una historia particular, ya que no pudo brillar en equipos en el fútbol colombiano, pero encontró su lugar en el mundo en Armenia, y no precisamente en el Quindío, sino en el país que queda entre Europa y Asia.

De hecho, el futbolista oriundo de Quibdó, debutó y ya marcó gol con la selección de ese país y lo hizo nada más y nada menos que en la Liga de las Naciones, este martes, en el triunfo 2-0 sobre Estonia.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ contó un poco más de su trayectoria y su actualidad, ya que milita en el Gandzasar Kapan FC.: “Yo nací en Nuquí, Chocó, jugué en Patriotas en la B, luego Bogotá FC y también en el Atlético Huila.

Acá más declaraciones de Wbeymar Angulo:

*Cómo llegó a Armenia

“Por medio de un amigo de mi empresario, y en el segundo día me quedé y ya llevo cinco días en el equipo Gandzasar Kapan FC”.

*La posición del campo en la que juega

“Me tienen jugando de volante 6 y mi debut fue de lateral en el Huila, pero siempre he sido mediocampista”.

*Cómo le va con el idioma

“Hablan el idioma armenio y luego el ruso, por medio del inglés me hago entender, pero también hablo un poquito de armenio. Ahora en la selección el técnico que es Joaquin Caparrós habla español”.

*Hace cuanto se nacionalizó

“Me nacionalizaron hace como un mes, debuté contra Macedonia perdimos 2-1 y el de ayer contra Estonia”.

*La cultura en Armenia

“Es extraña, diferente, se come mucha hierva, son raros para la comida”.