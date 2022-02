Willer Ditta: "Estoy agradecido con Junior; ahora llego a Newell's, hice un gran esfuerzo por venir"

En las últimas semanas, el fútbol argentino sumó un nuevo colombiano en su liga tras la llegada de Willer Ditta a Newell's Old Boys, procedente de Junior de Barranquilla, equipo en donde estuvo desde 2018 y con el que levantó dos ligas del fútbol colombiano y dos Superligas.

El defensor central, nacido en Ibirico, César, atendió en exclusiva a Gol Caracol y habló sobre lo que fue su llegada al sur de nuestro continente para esta temporada del 2022.

"Estoy feliz y contento de poder dar este paso tan importante en mi carrera y llegar a esta gran institución. Se hizo un gran esfuerzo para venir a Argentina, estoy motivado para lo que se viene", expresó de entrada en la charla.

¿Cómo vivió esos días de negociación, donde no se resolvía la transferencia?

"Estaba lleno de muchísima ansiedad, tenía mucho tiempo que no me sentía así. Casi que no podía dormir, tenía muchas ganas de venir, estaba desesperado, pero acá estamos ahora y espero darlo todo".

¿Qué es lo que más le ha gustado de Argentina?

"Todo, es una ciudad muy bonita y la gente es muy amable y atenta. Los directivos me recibieron, la sede de Newell's es muy bonita. La comida está muy buena también. Es gratificante venir a otra liga y a un club tan grande con este".

A sus nuevos hinchas, ¿Cómo se le puede describir Willer Ditta?

"Dentro del campo, que esperan ver a un jugador con mucho carácter, compromiso y entrega. Voy a luchar cada pelota a muerte, respaldaré a mis compañeros siempre. Soy un jugador con buen juego aéreo, fuerte. Vine a ganar cosas importantes".

¿Cómo se imagina jugar en un país donde el fútbol es prácticamente una religión?

"Sí claro, en Argentina el fútbol se vive de una manera diferente. Espero que todos los 'leprosos' puedan llenar el estadio y ya después ir a La Bombonera será muy bonita, jugué en el Monumental sin gente. Me entregaré al cien".

¿Qué mensaje le puede mandar a Junior y a su hinchada?

"Estoy agradecido con el hincha de Junior, me ayudaron a forjar mi carácter; soy una persona fuerte mentalmente. Desde el primer momento que llegué a Barranquilla, la gente me apoyó mucho, que sigan apoyando al equipo y que llenen el 'Metro', sé que van a conseguir cosas grandes".

¿Cómo se ve en el futuro cercano?

"Mi mente está en Newell's, quiero ganarme un puesto acá. Hay grandes jugadores en el equipo, hay una competencia sana, ganar los mayores puntos posibles. Quiero ganar copas y ligas, pondré todo mi empeño para que eso se haga realidad. Si se hace un gran trabajo y llega una oportunidad en Europa se recibirá".

¿Cree que pueda vestir la camiseta de la Selección Colombia?

"Esa es una meta a mediano plazo, espero hacer un buen trabajo acá. Siempre trabajo para representar a mi país y sería muy bonito representar a Colombia en la selección de mayores".