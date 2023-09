Willer Ditta le 'hizo el feo' a la Selección de México y habló sobre la decisión de Julián Quiñones

En rueda de prensa, Willer Ditta atendió a varios medios de comunicación presentes, que le cuestionaron por su presente en Cruz Azul y adaptación al equipo, nueva cultura y fútbol. Sin embargo, uno de los temas que más relevancia tuvo dentro de la conferencia fue el de la posibilidad de vestir los colores de la Selección de México, así como lo hizo Julián Quiñones, su compatriota.

Frente a ese supuesto, el defensor central fue certero en su posición, dejando clara su intención de disputar un puesto en la 'tricolor': “Mi pensamiento ahora mismo está en tener una oportunidad en la Selección Colombia, yo creo que me he venido preparando desde hace mucho tiempo para poder tener un llamado, no se ha dado ahora, pero estoy trabajando con la esperanza de seguir haciendo las cosas bien”.

“Primero en aportarle al Cruz Azul y ya después mirar si se puede dar ese llamado en Colombia, pero ahora mismo mi pensamiento está en el club y poder representar a la selección de mi país”, complementó Willer Ditta en rueda de prensa, además de tocar el tema de Julián Quiñones, quien sí se dejó seducir por la posibilidad de repatriarse como mexicano y vestir los colores del cuadro ‘manito’, independiente a que hizo proceso con las categorías inferiores del cuadro ‘cafetero’.

"La decisión de Quiñones es muy personal de él, se siente muy identificado con México porque lleva desde muy joven acá, así que es una decisión de él y ojalá le vaya bien”, concluyó el defensor central de Cruz Azul, quien justamente se vio las caras con el delantero colombiano en la jornada pasada de la Liga MX, cuando los ‘cementeros’ cayeron por 2-3 contra América de México.

Quiñones fue autor de una de las anotaciones para las ‘águilas’ en aquel encuentro. Se espera que el atacante pueda solucionar su situación legal en México, para poder empezar a jugar de manera oficial con el equipo de dicho país.

Ausente en la convocatoria de Néstor Lorenzo para la primera doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, Willer Ditta espera poder hacer presencia en los partidos que se jugarán en el mes de octubre. Mientras eso sucede, la Selección Colombia está a pocas horas de hacer su debut en el camino hacia mundialista, este jueves 7 de septiembre frente a Venezuela.

El duelo contra la 'vinotinto' tendrá transmisión exclusiva de Gol Caracol y www.golcaracol.com, canal y marca oficial de la Selección Colombia.