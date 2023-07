Willer Ditta sigue sin definir su presente: "Todavía no está autorizado a jugar en otro equipo"

Continúa la novela de Willer Ditta, que en las útlimas horas presentó un nuevo capítulo. Si bien el exJunior de Barranquilla fue oficializado como nuevo refuerzo del Cruz Azul, la inconformidad en Argentina permanece y no han dado brazo a torcer en su postura.

Y es que el zaguero colombiano dejó Newell's Old Boys para unirse al equipo de la Liga MX. Sin embargo, la salida del jugador no fue bien recibida por el club argentino, ya que aún no se ha cerrado su vínculo contractual, lo que ha impedido que pueda jugar con su nuevo equipo a pesar de estar entrenando con ellos.

Ignacio Astore, presidente del equipo de Rosario, habló con 'Ovación' y afirmó que la salida de Willer Ditta no ha sido firmada y que luchará hasta el último momento por el dinero que corresponde al club.

"Su pase a México no está cerrado. Su salida de Newell's no tiene contrato firmado. Willer Ditta todavía no está autorizado a jugar en otro equipo. Nosotros defendemos el dinero de nuestra institución. Cuando tengamos el número definido, lo daremos a conocer", declaró el directivo del equipo rosarino.

De este modo, y a pesar de que ya fue oficializado como refuerzo de la escuadra mexicana, es importante destacar que Willer Ditta aún tiene un contrato vigente con Newell's Old Boys que se extiende hasta diciembre de 2025.

Así las cosas, el Cruz Azul deberá pagar la rescisión del contrato para recibir el transfer del jugador, quien en su paso por Argentina disputó 61 partidos, anotó tres goles y proporcionó una asistencia.

Hasta el momento, ni el jugador, ni sus representantes, ni Cruz Azul, han hecho comentarios al respecto. El equipo se enfrentará a Xolos de Tijuana como visitante este viernes. Se espera que en los próximos días se resuelva la situación entre ambos clubes antes de que se inicie cualquier litigio legal.

Cabe resaltar además que Willer Ditta forzó su salida del club, luego de que Newell's Old Boys había rechazado la oferta que había llegado desde el cuadro 'manito'. Frente a la negativa de las directivas del conjunto rosarino, el zaguero colombiano se negó a disputar más partidos con el equipo argentino y de ese modo terminó saliendo y viajando hacia el territorio azteca.

No obstante, más allá de que ya se encuentra entrenando en su nuevo equipo, que ya fue presentado de manera oficial por las redes sociales del Cruz Azul, todo parece indicar que a esta novela aún le faltan capítulos para llegar a su fin.