Willer Ditta ya arribó a México, a la espera de presentar los exámenes médicos con Cruz Azul

Cruz azul se sigue reforzando de cara a lo que será el Torneo Apertura de la Liga MX 2023, con los futbolistas colombianos como mayor atractivo, ahora, con Willer Ditta como candidato a liderar la defensa ‘cementera’, a eso su arribo a la Ciudad de México en las últimas horas, donde ya otorgó sus primeras palabras, manifestando gran emoción y responsabilidad en este nuevo reto profesional.

Con miras a presentar sus exámenes médicos y cerrar su fichaje con ‘La Máquina’, el central colombiano ya arribó a territorio ‘manito’, donde atendió a los medios locales y se refirió a las expectativas que le genera llegar a los 'cementeros’

“Cruz Azul es sin duda el equipo más grande de México, es un gran reto, me gustan los retos, soy un profesional, muy competitivo y bueno, espero primero venir, pasar los exámenes médicos y luego ponerme a la altura y estar a la par de todos”, indicó inicialmente Ditta, quien, luego de su paso por el Newell´s Old Boys de Argentina, espera iniciar un nuevo capítulo en su carrera, en el fútbol centroamericano.

Sumado a eso, Willer se confesó y comentó las sensaciones que le generan estar a las órdenes de Ricardo ‘Tuco’Ferretti, entrenador de Cruz Azul: “Es un técnico bastante importante, espero estar a la altura, aprender muchísimo y ponerme a la par de mis compañeros”.

“En Newell’s tuve un compañero que me habló mucho (Vangioni), me estuvo asesorando, me dijo cosas muy lindas y eso me motivó muchísimo a poder venir”, complementó el defensor colombiano, en su llegada a la Ciudad de México, donde se espera, en los próximos días presente los exámenes médicos.

Referente a lo que son sus características en el terreno de juego, el futbolista de 26 años analizó sus condiciones y ´disposición para poner su ‘granito’ de arena en el equipo: “Soy un jugador que tiene mucha garra, muy fuerte, muy rápido, tengo muy buen juego aéreo, también en lo ofensivo trato de aportarle lo mejor al equipo lo mejor que tengo, con profesionalismo, con mucha ilusión y que las cosas salgan bien para conseguir cosas importantes”.

A falta todavía de sus exámenes médicos, de aprobarlos y ser apto para fichar por el conjunto mexicano, Willer Ditta sería se convertiría en el quinto fichaje de Cruz Azul para este mercado de fichajes, quien ya incorporó a Carlos Salcedo y Moisés Vieira, junto a los otros dos colombianos, Diber Cambindo, proveniente de Independiente Medellín, y Kevin Castaño, transferido desde Águilas Doradas.